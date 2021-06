/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSIONS AMÉRICAINES/

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW/ - LMPG inc. (« LMPG » ou la « Société ») a déposé aujourd'hui un prospectus de base - RFPV provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada dans le cadre du premier appel public à l'épargne et du placement secondaire proposé de ses actions à droit de vote subalterne (le « PAPE »). La taille du PAPE est estimée à 300 M$ (en excluant l'option de surallocation), et celui-ci consiste en un placement d'actions nouvelles de 125 M$ et un placement secondaire de 175 M$ par certains actionnaires de la Société. Le nombre d'actions à droit de vote subalterne de la Société devant être vendues aux termes du PAPE et le prix par action n'ont pas encore été déterminés.

En plus du PAPE, la Société et Corporation Énergie Power, une filiale de Capitaux durables Power inc., ont conclu des conventions de placement privé avec Investissement Québec, British Columbia Investment Management Corporation et le Fonds de solidarité FTQ (collectivement, les « Investisseurs ») aux termes desquelles un Investisseur a convenu d'acheter, dans le cadre d'un placement privé, des actions à droit de vote subalterne émises par la Société au prix d'offre pour un produit brut total revenant à la Société de 25 M$, et aux termes desquelles les Investisseurs ont convenu d'acheter, dans le cadre d'un placement privé, des actions à droit de vote subalterne vendues par Corporation Énergie Power au prix d'offre pour un produit brut total revenant à Corporation Énergie Power de 225 M$ (le « Placement privé concomitant »). Les obligations des Investisseurs aux termes du Placement privé concomitant sont assujetties à certaines conditions de clôture, y compris la clôture concomitante du PAPE.

Le PAPE est mené par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et la Banque Scotia, en qualité de co-chefs de file actifs, et Financière Banque Nationale Inc., en qualité de co-chef de file, avec un syndicat composé de Corporation Canaccord Genuity, BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Valeurs mobilières TD Inc.

Le prospectus provisoire comporte des renseignements importants au sujet du PAPE et peut encore être mis à jour ou modifié. Le prospectus provisoire peut être consulté sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Aucune souscription ou offre d'achat des actions à droit de vote subalterne ne peut être acceptée avant le visa du prospectus définitif.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société dans tout territoire où une telle offre ou une telle sollicitation serait illégale. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières étatique américaine, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques américaines applicables ou aux termes d'une dispense de celles-ci.

À propos de LMPG inc. (auparavant, Groupe Lumenpulse inc.)

Fondée en 2006, LMPG inc. est une société de technologie industrielle qui conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL intelligent de catégorie de spécifications durables et à haut rendement pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. LMPG a reçu plusieurs prix et reconnaissances, notamment plusieurs Red Dot Product Design Awards, Product Innovation Awards (PIA) et Next Generation Luminaires Design Awards. LMPG compte plus de 700 employés à l'échelle mondiale. Son siège social est situé à Montréal (Canada) et elle a des bureaux à Vancouver, Québec, Boston, Florence et Chicago.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, notamment, les énoncés relatifs à la réalisation et à la taille du PAPE et du Placement privé concomitant. L'information prospective est fondée sur un certain nombre d'hypothèses et est soumise à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, le défaut de réaliser le PAPE et le Placement privé concomitant et les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus provisoire de la Société. Rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels la Société s'attend se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les effets prévus. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier l'information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf comme peuvent l'exiger les lois applicables.

Renseignements: Personne-ressource : Danielle Ste-Marie, Relations avec les investisseurs, [email protected], T : 514 937-3003, poste 304, 1 877 937-3003

