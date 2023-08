CHICAGO et BOUCHERVILLE, QC, le 1er août 2023 /CNW/ - LKQ Corporation (Nasdaq : LKQ) (« LKQ ») et Uni-Sélect inc. (TSX : UNS) (« Uni-Sélect ») ont annoncé aujourd'hui la réalisation de l'acquisition précédemment annoncée de Uni-Sélect par 9485-4692 Québec inc. (l'« aquéreur »), une filiale à part entière de LKQ. L'acquisition a été réalisée au moyen d'un plan d'arrangement (l'« arrangement ») aux termes des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Selon les modalités de l'arrangement, l'acquéreur a acquis la totalité des actions émises et en circulation de Uni-Sélect pour une contrepartie au comptant de 48,00 $ CA par action.

La contrepartie pour les actions de Uni-Sélect a été remise à Services aux investisseurs Computershare inc., en sa qualité de dépositaire aux termes de l'arrangement, et elle sera versée aux anciens actionnaires le plus tôt possible après la date des présentes (ou, dans le cas des actionnaires inscrits, le plus tôt possible après qu'une lettre d'envoi dûment remplie et signée ait été reçue par le dépositaire, accompagnée du ou des certificats d'actions et/ou du ou des avis du système d'inscription direct (SID) représentant les actions qu'ils détenaient).

En conséquence de la réalisation de la transaction, les actions de Uni-Sélect seront radiées sous peu de la cote de la Bourse de Toronto, et Uni-Sélect a demandé la révocation de son état d'émetteur assujetti dans toutes les provinces du Canada.

À propos de Uni-Sélect

Avec plus de 5 200 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec), au Canada, et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni‑Sélect répond aux besoins de plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et de plus de 4 000 ateliers par l'entremise de ses bannières d'ateliers de réparation et installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 95 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect telles que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni‑Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, Inc., exploite de plus de 145 magasins de produits de peinture de carrosserie sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle sert plus de 30 000 clients annuellement.

Au Royaume-Uni, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de GSF Car Parts, est un important distributeur de produits automobiles qui sert plus de 20 000 clients avec un réseau de plus de 175 magasins corporatifs. www.uniselect.com

À propos de LKQ

LKQ est un fournisseur de premier plan de pièces de rechange et de pièces spécialisées utilisées pour réparer et accessoiriser les automobiles et d'autres véhicules. LKQ exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe et à Taïwan. Elle offre à ses clients une large gamme de pièces d'origine recyclées et de pièces de rechange, de systèmes de remplacement, de composants, d'équipements et de services pour réparer et accessoiriser les automobiles, les camions et les véhicules récréatifs et de performance.

