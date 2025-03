KASSEL, Allemagne, le 9 mars 2025 /CNW/ - LK Technology (code boursier : 00558.HK), leader mondial des solutions de moulage sous pression, a fait une apparition remarquée au prestigieux Global GIGA-Casting Congress 2025 à Kassel, en Allemagne. Cet événement, dédié à l'avancement de l'application du moulage sous pression intégré en Europe, a été marqué par le discours de Gao Zhan, directeur général de LK Europe. Il a présenté GIGA CASTING 2.0, en mettant l'accent sur ses principaux attributs : compétences, évolution, coût de la pile complète et flexibilité, qui devraient transformer le paysage du moulage sous pression.

Ces évolutions sont spécifiquement conçues pour mettre à niveau une machine plus puissante et une solution flexible à combiner avec le module agile « TPI ». Cela permet d'utiliser à la fois l'aluminium et le magnésium sur la même machine. les pièces de la structure de la carrosserie, LK a introduit de nouveaux processus de fabrication d'origine croisée afin d'améliorer les performances des machines et de faciliter l'intégration. Le plus impressionnant, c'est que le « concept de pile complète » a été proposé pour la première fois lors de cette réunion, et répond directement aux problèmes et aux besoins actuels du marché, grâce à une connaissance approfondie de cette technologie. D'un point de vue global, GIGA CASTING 2.0 représente une nouvelle exploration non seulement des questions techniques, mais aussi d'un tout nouveau concept d'investissement en capital pour la fabrication, marquant ainsi une avancée considérable dans le secteur.

Dans son discours, Gao Zhan a insisté sur le fait que « la prochaine phase de la fabrication du GIGA CASTING consiste à résoudre des problèmes complexes à l'aide d'une technologie simplifiée. En tant que pionniers dans ce domaine, nous ne nous contentons pas de tirer parti des technologies LK et GIGA CASTING; nous sommes à l'avant-garde du changement mondial grâce au progrès technologique. Notre vision va au-delà des relations traditionnelles avec les fournisseurs, car nous recherchons activement des partenariats profonds et collaboratifs qui favorisent l'innovation et la croissance. »

La plateforme GIGA CASTING 2.0 est conçue en mettant l'accent sur les avantages pour le client et la rentabilité. De la phase de conception à la mise en œuvre du processus, en passant par les considérations relatives à l'infrastructure et les performances des machines dédiées, LK Technology veille à ce que les technologies complexes soient accessibles, faciles à utiliser et flexibles pour répondre à des besoins plus variés. Cette approche souligne l'engagement de l'entreprise à atteindre l'efficacité tout en poussant les normes de qualité encore plus loin.

Au cours des 46 dernières années, LK Technology a continuellement développé un système de fabrication intelligent complet et un nouveau cadre de chaîne d'approvisionnement pour les équipements de moulage sous pression. Dans le cadre de sa stratégie de « mondialisation 2.0 », LK Technology s'étend à de nouveaux marchés et se concentre sur des solutions de fabrication intelligente dans divers secteurs d'activité. Dans le même temps, les besoins et les solutions de chaque marché local seront mis en évidence dans la stratégie et suivis dans les opérations pragmatiques. L'établissement de plusieurs bases de production internationales aide LK à renforcer son influence globale et sa présence sur le marché mondial.

À propos de L.K. Technology

Fondée en 1979 et cotée à la bourse de Hong Kong en 2006, L.K. Technology Holdings Limited est l'un des principaux fabricants mondiaux de machines de coulée sous pression, l'un des cinq premiers fabricants chinois de machines de moulage par injection et l'un des principaux producteurs de centres d'usinage CNC. L'entreprise dispose d'une équipe de plus de 500 professionnels de la recherche et du développement.

