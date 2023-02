Livre blanc de la Vitamine immersive, avec le soutien de Beneva - OASIS immersion et La Piscine dévoilent des premières pistes quant à l'impact des arts immersifs au niveau émotif et cognitif

MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - À l'automne 2021, Beneva s'est associée à OASIS immersion , la plus grande destination immersive au Canada, et à l'accélérateur La Piscine , pour lancer la Vitamine immersive, une collaboration visant à explorer l'impact des arts immersifs au niveau émotif et cognitif, particulièrement dans un contexte de stress et d'anxiété dans les environnements de travail. Cette étude a, lors de la première phase exploratoire, combiné des méthodes de captation de données biométriques et de recueil de données déclaratives des participants. Le Livre blanc dévoilé aujourd'hui en présente les apprentissages, mais pas seulement. Il ouvre une perspective sur les tendances internationales en matière d'intégration des expériences immersives à certains types de traitements thérapeutiques, ou encore, sur les nouvelles applications innovantes liées au marché du travail.

L'ouvrage introduit également les nouvelles avenues qui seront explorées pour la prochaine phase, notamment la présence attentive; cette nouvelle phase sera réalisée en collaboration avec Creative Capital , agence de prospective d'innovation ouverte qui structure les différentes phases de travail et la collaboration entre la recherche, la conception et l'élaboration de l'expérimentation, et la Chaire Relief en santé mentale , autogestion et travail de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, sous la direction de Simon Coulombe.

Voici quelques observations recueillies lors de la phase exploratoire:

L'engagement, associé à l'attention, mesure à quel point un participant est investi dans l'expérience, et connecté à celle-ci. C'est une mesure qui exprime l'état de flow ou le niveau de focus et qui rend compte d'une expérience vécue positive. L'aspect de focus, appelé aussi présence attentive, sera au cœur de la prochaine phase exploratoire puisque les recherches tendent à établir une certaine corrélation entre le bien-être et la régulation personnelle (réduction du stress et de l'anxiété), un rapport à l'autre plus positif et une propension à mettre en place des objectifs partagés dans un groupe. En moyenne, l'engagement du participant est plus élevé pendant l'immersion, de l'ordre de 157%. Il croît avec une constante de temps de 50 secondes et son plateau est maintenu pendant 85% du temps durant l'expérience.

Parmi les autres observations dignes de mention , citons le niveau d'activité du système nerveux du participant, qui en moyenne est plus élevé à l'arrivée sur les lieux que lors de la visite, en immersion, d'un ordre de 166%; la joie (le sourire) est quant à elle plus élevée pendant l'expérience immersive, d'un ordre de 75%; Enfin, il est aussi intéressant de constater qu'à la suite de la cueillette de données déclaratives, les œuvres immersives proposées aux participants ont été en grande partie associées à des émotions positives.

« Il faut savoir que l'idéation de la Vitamine immersive s'est effectuée en plein cœur de la pandémie, à l'invitation de la Piscine, qui souhaitait évaluer l'apport des industries créatives et culturelles aux enjeux économiques, sanitaires et sociaux. L'intention nous a interpellé comme citoyens et créateurs numériques mais également comme initiateurs d'un nouvel espace dans le paysage culturel montréalais. Mieux comprendre l'impact de ce médium émergeant nous semblait une opportunité unique d'enrichir notre vision », explique Denys Lavigne, président et cofondateur d'OASIS immersion.

« Chez Beneva, nos valeurs mutualistes ont toujours guidé notre engagement social. Alors que la santé psychologique et le bien-être des gens nous interpellent tout particulièrement, nous avons fait le choix de prévenir l'anxiété et d'appuyer différentes initiatives en ce sens. Notre collaboration avec la Vitamine immersive, un projet qui explore l'impact des arts immersifs sur les enjeux du bien-être et de la santé mentale, ouvre une voie intéressante en matière de gestion et de sensibilisation à l'anxiété. », affirme Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction chez Beneva.

« La première étude pilote de la Vitamine immersive a vu le jour sous une impulsion de collaboration et a initié l'émergence d'une dynamique expérimentale. Nous sommes confiants que la suite nous permettra de découvrir plus d'opportunités de développement, de recherches et de partages. Plusieurs percées intéressantes sont réalisées à l'échelle internationale », conclût Delphine Beauchamp, directrice générale de La Piscine.

Une première phase exploratoire riche en apprentissages

La phase exploratoire de la Vitamine immersive s'était plus particulièrement intéressée au stress et à l'anxiété vécus par les travailleurs en lien avec le retour graduel sur les lieux de travail en contexte post pandémie. Les participants ont été exposés à une expérience immersive d'environ 30 minutes diffusée dans trois galeries dotées d'un système de projection sur les murs et les planchers, et un système audio ambiophonique avec trame sonore spatialisée. La captation biométrique a été réalisée grâce au Nucléus Hermès, une solution d'analyse émotionnelle et cognitive unique au monde développé par RE-AK Technologies, qui prend la forme d'un casque avec capteurs disposé sur la tête et le visage des participants. Les participants à la première phase d'exploration ont ainsi été exposés à un rituel immersif, équipés de ce casque.

En complément aux données biométriques, les participants ont répondu à un questionnaire après chaque visite qui monitorait l'évolution de leur état d'esprit en mesurant une série d'indices de mesure liés notamment au bien-être, au stress et l'anxiété, à la dysfonction sociale, à la confiance en soi et à la satisfaction au travail.

Cette phase d'exploration a révélé des premières pistes prometteuses quant à l'apport favorable de l'expérience aux niveaux émotif et cognitif. Grâce à la précieuse collaboration de la Chaire Relief, il sera possible d'entamer une seconde phase afin d'approfondir ces pistes et de pousser davantage cet exercice fascinant, notamment au niveau du mieux-être individuel et des bienfaits de la présence attentive.

