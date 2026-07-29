LiveBarn lance une plateforme d'analytique conçue pour toute la communauté du hockey mineur

Des parents qui profitent de faits saillants personnalisés de leur enfant aux entraîneurs qui décortiquent des centaines de statistiques, LiveBarn Analytics met les données avancées et la vidéo à la portée de tous au hockey mineur.

MONTRÉAL, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- LiveBarn annonce aujourd'hui le lancement de LiveBarn Analytics, une nouvelle plateforme d'analytique pour le hockey mineur développée en collaboration avec Sportlogiq, récemment acquise par Teamworks. La plateforme combine la vidéo LiveBarn à des données de match et de joueur avancées pour les équipes, les entraîneurs, les joueurs et les familles.

LiveBarn Analytics réunit statistiques avancées, cartes de tirs liées à la vidéo, outils pour entraîneurs et fiches de joueur dans une seule plateforme destinée aux équipes, aux entraîneurs, aux joueurs et aux familles du hockey mineur.

LiveBarn et Sportlogiq, qui fait désormais partie de Teamworks, ont conclu un premier partenariat en 2023 avec Player Analysis, une fonctionnalité offrant des bilans individuels de joueur grâce à la technologie de suivi et d'analytique de Sportlogiq. LiveBarn Analytics prolonge ce partenariat en ajoutant des statistiques d'équipe, des rapports d'après-match, des fiches de joueur avancées et des mesures de performance liées à la vidéo, le tout regroupé dans une plateforme centralisée pour les organisations de hockey mineur.

« Nous savons que la communauté du hockey attendait ce produit. Les parents peuvent accéder directement aux moments qui comptent. Les entraîneurs obtiennent de véritables observations liées à la vidéo, exploitables à tous les niveaux. LiveBarn Analytics a été conçu pour l'ensemble de l'écosystème du hockey mineur, des familles qui veulent simplement revivre une belle présence sur la glace aux équipes élites qui misent sur les données pour le développement des joueurs. Il y en a pour tout le monde », a déclaré Ray Giroux, chef de la direction de LiveBarn.

La plateforme comprend aussi des outils de révision vidéo, de création de listes de lecture, de suivi des présences sur la glace et d'analyse d'après-match, qui simplifient le travail des entraîneurs et rendent la révision des matchs plus collaborative et plus efficace.

« Ce que nous avons bâti est utilisé par des organisations de la LNH ainsi que par des équipes et des ligues de hockey professionnel partout dans le monde pour mieux comprendre le jeu au moyen des données et de la vidéo. Nous avons toujours cru que ces mêmes outils devaient rejoindre tous les niveaux du sport, et le partenariat avec LiveBarn nous permet enfin de les offrir à la communauté du hockey mineur », a affirmé Mitchell Wasserman, conseiller principal chez Teamworks et ancien chef de la direction de Sportlogiq.

LiveBarn Analytics sera offert en plusieurs forfaits d'abonnement, dont les forfaits Core et Elite, qui proposent aux équipes différents niveaux de profondeur analytique et d'outils de rapport selon leurs besoins.

Ce lancement s'inscrit dans l'investissement continu de LiveBarn dans des outils vidéo qui soutiennent le développement des joueurs, le travail des entraîneurs et l'engagement dans le sport amateur. LiveBarn Analytics est maintenant offert aux équipes d'Amérique du Nord qui évoluent dans des complexes desservis par LiveBarn.

Pour en savoir plus ou pour demander une démonstration, visitez livebarnanalytics.com/french.

À propos de LiveBarn

LiveBarn est une plateforme de diffusion en direct et sur demande pour le sport amateur, avec des caméras installées dans des milliers de complexes sportifs en Amérique du Nord. LiveBarn aide les joueurs, les familles, les entraîneurs et les partisans à rester branchés sur le jeu grâce à une diffusion vidéo accessible et à des outils axés sur la vidéo. Pour en savoir plus, visitez livebarn.com.

À propos de Sportlogiq

Sportlogiq, qui fait désormais partie de Teamworks, se spécialise dans l'analytique avancée et les données de suivi pour le hockey sur glace. Sa technologie brevetée de vision par ordinateur extrait des données de chaque image des matchs et offre aux équipes, aux entraîneurs et aux analystes une compréhension plus fine de la performance des joueurs, de la stratégie d'équipe et de la dynamique du jeu. Pour en savoir plus, visitez sportlogiq.com.

SOURCE LiveBarn, Inc.

Relations médias : Veuillez adresser toute demande médias à livebarn.com.