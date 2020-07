« À mes débuts dans ce secteur d'activités, on pouvait compter sur une seule main le nombre de femmes qui assistaient à un événement de l'industrie », se rappelle Lise Lapointe, CEO et fondatrice de Terranova Security. « De nos jours, certains événements et organisations professionnelles en sécurité attirent principalement des femmes comme participantes et comme membres. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. »

Lise Lapointe a amorcé sa carrière comme enseignante avant de se diriger « de façon inattendue » vers le domaine de la formation en TI, il y a plus de 25 ans. Elle explique son désir d'aider les organisations à former leurs utilisateurs pour en faire des cyber héros, grâce à l'impact positif d'une formation qui procure un sens aigu de la cybersécurité.

« Lise a fait de nombreuses contributions remarquables dans l'industrie de la cybersécurité grâce à la formation en sensibilisation à la sécurité », a déclaré Pierre Fitzgerald, propriétaire de PJF Consulting et membre du comité consultatif de Terranova Security. « Elle est également un modèle pour d'autres femmes qui cherchent à faire une différence non seulement dans le monde de la technologie, mais aussi en tant que chef de file dans n'importe quel secteur. »

Le populaire livre de Lise Lapointe sur la sensibilisation à la sécurité, intitulé « The Human Fix to Human Risk », est considéré comme un incontournable pour les CISO et les professionnels de la cybersécurité, peu importe leur industrie. Le lecteur y apprend comment maîtriser la démarche en cinq étapes afin de créer un programme de formation en sécurité efficace, mettant l'accent sur le changement durable des comportements.

Le livre démontre également les nombreux avantages découlant de l'application d'un programme de formation atteignant ses objectifs, qui sont de maintenir la conformité et de rester opérationnel face aux cybermenaces, de réduire les coûts, de minimiser les risques, de préserver la crédibilité organisationnelle et de renforcer la confiance du consommateur envers vos services.

Après avoir lancé son premier cours en sensibilisation à la sécurité, en 2003, Terranova Security a pris de l'expansion pour devenir une des entités les plus reconnues dans le monde de la sensibilisation à la sécurité. L'organisation continue à recevoir des honneurs en 2020 et, plus particulièrement, elle a été reconnue par Microsoft comme partenaire de choix en sensibilisation à la sécurité. Gartner et Gartner Peer Insight Customer Choice ont également fait l'éloge de sa formation en sensibilisation à la sécurité comme solution de premier plan.

Parallèlement à la croissance et au succès soutenu de l'entreprise, Lise Lapointe et Terranova Security travaillent également à promouvoir l'accroissement du nombre de femmes en cybersécurité, surtout dans les rôles décisionnels. « Comme entrepreneure, j'ai vu les femmes jouer un rôle important dans toutes les entreprises que j'ai possédées ou dirigées », soutient Lise Lapointe. « Je crois profondément à l'importance d'un mélange équilibré d'hommes et de femmes pour faire jaillir de nouvelles idées et de la créativité et ainsi aider à définir de nouvelles façons de faire susceptibles d'améliorer les opérations d'une entreprise et d'accélérer sa progression. »

Chez Terranova Security, 50 % du personnel est constitué de femmes, de plus, les femmes occupent les deux tiers des postes de direction de l'entreprise. Ce nombre est bien supérieur aux références de l'industrie basées sur des données récentes relatives aux femmes accédant à des rôles technologiques et à la construction de carrières longues et fructueuses dans divers secteurs de l'industrie technologique:

Selon les données du National Center for Women & Information Technology (NCWIT), seulement 25 % des professionnelles détiennent des rôles dans l'informatique.

Une étude effectuée en 2019 (en anglais) a démontré que les femmes constituaient seulement 24 % de l'effectif en cybersécurité.

Sur une note plus positive, cette même étude conclut qu'en moyenne, les femmes occupent plus de rôles de direction en cybersécurité que les hommes, et qu'elles se hissent plus haut qu'eux dans la hiérarchie de leur entreprise.

Terranova Security est une organisation animée de la volonté de favoriser une culture diversifiée, inclusive et dynamique pour les professionnels provenant de tous les horizons. Pour en savoir plus sur les actions de Terranova Security pour réduire le fossé entre les genres dans le secteur de la cybersécurité, lisez cette publication de blogue (en anglais).

