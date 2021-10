Lisa Shemie est nommée avocate-conseil générale et secrétaire générale d'OANDA

NEW YORK, 26 octobre 2021 /CNW/ - OANDA, une société mondiale de premier plan spécialisée dans les services en ligne de courtage multiactifs, les données sur les devises et les services d'analytique en ligne, a le plaisir d'annoncer la nomination de Lisa Shemie à titre d'avocate-conseil générale et de secrétaire générale. Madame Shemie sera responsable de la supervision du service juridique du cabinet à l'échelle mondiale, en plus de siéger au comité exécutif depuis ses bureaux de New York.

Avocate spécialisée dans les services financiers possédant plus de vingt années d'expérience, elle se joint à OANDA après avoir travaillé chez Cboe Global Markets, où elle a occupé le poste de cheffe des affaires juridiques pour chacune des plateformes d'échange de devises étrangères de l'entreprise, Cboe FX Markets et Cboe SEF. Auparavant, elle a travaillé pendant 15 ans au sein de grandes puissances financières comme JP Morgan Chase.

De plus, Lisa Shemie a fait partie du Financial Markets Lawyers Group, qui comprend des avocats chevronnés provenant de participants au marché des opérations de change, qui se réunissent sous la direction de la Federal Reserve Bank de New York. Elle a également été coprésidente du sous-comité sur la structure du marché du comité consultatif sur la gestion du risque de marché de la CFTC et présidente de la Foreign Exchange Professionals Association, un groupe de l'industrie représentant les intérêts collectifs des professionnels participant au marché des opérations de change. Elle a fait partie de plusieurs groupes de travail du Global Foreign Exchange Committee, qui est responsable de l'élaboration continue du document FX Global Code.

Voici la déclaration de Gavin Bambury, chef de la direction d'OANDA : « Compte tenu de sa réputation de membre respectée de plusieurs comités de l'industrie des opérations de change et de ses antécédents impressionnants dans le secteur des opérations de change et des services financiers en général, nous croyons que Lisa sera un atout considérable pour l'entreprise. Elle possède une expertise éprouvée en matière de commerce, de gestion, de réglementation, d'exploitation et de stratégie, ce qui lui permettra de contribuer à la croissance de l'entreprise tout en agissant à titre de conseillère de confiance pour l'entreprise dans les années à venir. Nous sommes impatients de l'accueillir au sein d'OANDA. »

Mme Shemie a ajouté : « Au fil des ans, OANDA s'est forgé une réputation d'intégrité au sein de la communauté des opérations de change, à titre de leader émergent du secteur largement reconnu pour son dévouement à l'égard de réussite de ses clients. Je suis impatiente de travailler en partenariat avec l'entreprise pour l'aider à saisir de nouvelles occasions et favoriser la croissance de ses activités dans l'avenir. »

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à offrir gratuitement sur Internet des données sur les taux des devises; en lançant une plateforme consacrée aux opérations de change, elle aura pavé la voie au développement, cinq ans plus tard, du courtage de devises en ligne. Aujourd'hui, le groupe fournit des services de courtage, des données sur les devises et des services d'analytique aux particuliers et aux entreprises en ligne, démontrant une expertise inégalée en matière de transactions sur devises. Comptant des entités réglementées dans neuf des marchés financiers les plus actifs au monde, OANDA demeure déterminée à favoriser la transformation du secteur des opérations de change. Pour en savoir plus, visitez le oanda.com ou suivez-nous sur Twitter,Facebook ou YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1581985/OANDA_colour_logo_Logo.jpg

SOURCE OANDA

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Melinda Earsdon, responsable mondiale des relations publiques, OANDA, [email protected], +65 9109 4944