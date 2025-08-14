Liquid I.V. réalise une avancée significative dans la science de l'hydratation sans sucre grâce à l'utilisation d'acides aminés

MONTREAL, le 14 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Liquid I.V., la marque de poudre d'hydratation numéro un au Canada1, annonce l'expansion de sa gamme de produits avec le lancement de son nouveau Multiplicateur d'Hydratation Sans Sucre. Disponible dans la délicieuse et rafraîchissante saveur Pêche Blanche, ce lancement représente l'innovation la plus marquante de la marque à ce jour sur le marché et constitue sa toute première offre sans sucre pour les consommateurs canadiens.

« Le sans sucre marque une étape audacieuse pour Liquid I.V., confirmant notre position non seulement comme leader, mais aussi comme innovateur en matière de solutions d'hydratation, » déclare Anusha Babbar, vice-présidente principale internationale, Unilever Wellbeing. « Les Canadiens ont démontré un fort intérêt pour Liquid I.V. au cours des deux dernières années sur le marché, nous sommes donc ravis d'élargir notre offre au Canada dans la catégorie bien-être afin de répondre à leur demande pour une option sans sucre. »

Liquid I.V. est arrivé au Canada en 2023, marquant sa toute première expansion au-delà des États-Unis, et s'est rapidement imposé comme un acteur majeur de l'hydratation en poudre. Toutefois, les adeptes de la boisson électrolytique ont exprimé un besoin clair : disposer d'une option sans sucre adaptée à leur mode de vie. Aujourd'hui, Liquid I.V. répond à cette demande avec une formule inédite scientifiquement formulée pour rétablir les déséquilibres électrolytiques liés à la performance, à la chaleur, aux voyages et à l'aventure, le tout sans sucre.

« Le sucre est souvent utilisé comme ingrédient clé dans les boissons électrolytiques pour favoriser l'hydratation. Nous avons testé cliniquement d'innombrables formulations sans sucre pour nous assurer de ne pas simplement cocher une case, mais de créer une formule validée scientifiquement, réellement efficace pour une hydratation fonctionnelle », explique Lori Lauersen, vice-présidente principale R&D, Unilever Wellbeing. « Nous avons mis au point un mélange exclusif d'acides aminés disponible uniquement dans notre Multiplicateur d'Hydratation Sans Sucre, tout en offrant une délicieuse saveur de pêche. »

Le Multiplicateur d'Hydratation Sans Sucre à la Pêche Blanche de Liquid I.V. offre une hydratation intelligente à 0 g de sucre, soutenant les consommateurs dans leurs objectifs de bien-être. Elle contient :

0 g de sucre

6 vitamines et minéraux essentiels

Un mélange d'acides aminés

Aucun arôme ni colorant artificiel

Plus de 100 % de la valeur quotidienne en vitamines B essentielles (B3, B5, B12)

Pour savourer, versez un sachet facile à ouvrir dans 500 ml d'eau, mélangez ou agitez, puis hydratez-vous ! Grâce à son format individuel et facile à emporter, il vous accompagne partout.

Le Multiplicateur d'Hydratation Sans Sucre à la Pêche Blanche est actuellement disponible chez Costco Canada et le sera sur Amazon.ca plus tard ce mois-ci.

À propos de Liquid I.V.

Liquid I.V.® est une société de bien-être basée à Los Angeles, en Californie. Nous pensons que l'hydratation est le fondement du bien-être, c'est pourquoi nos produits sont conçus pour offrir une hydratation exceptionnelle et des avantages supplémentaires avec une saveur délicieuse. La gamme de produits comprend des mélanges de boissons électrolytiques au goût délicieux et sans OGM pour une hydratation améliorée. En tant que marque axée sur les objectifs, redonner est au cœur de l'ADN de Liquid I.V. et, à ce jour, nous avons fait don de plus de 71 millions de portions à des personnes dans le besoin dans le monde entier.

Liquid I.V.® contribue à hauteur de plus de 1 % du revenus de l'entreprise directement reversés à notre programme Impact, axé sur l'accès à l'eau potable et l'aide à l'hydratation. Liquid I.V.® accorde des subventions à des organisations qui œuvrent pour élargir l'accès à l'eau potable. Nous nous engageons à atteindre notre objectif de faire don de 150 millions de sachets Liquid I.V.® au cours des 10 prochaines années.

Liquid I.V. est disponible en magasin chez Costco, Walmart et d'autres détaillants nationaux, ainsi qu'en ligne sur Amazon.ca. Pour en savoir plus, visitez www.liquid-iv.ca/fr et suivez @liquidivcanada sur Instagram, TikTok et Facebook.

