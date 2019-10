Linksys présente la technologie révolutionnaire de capteur de mouvement de réseau sans fil maillé

Le département de maison connectée dévoile Linksys Aware, un abonnement logiciel premier en son genre qui établit un modèle d'innovation de maison intelligente

LOS ANGELES, 8 octobre 2019 /CNW/ - Linksys, le département de maison intelligente de l'entité récemment née de la fusion de Belkin International et Foxconn Interconnect Technology (FIT), annonce aujourd'hui Linksys Aware, un service d'abonnement premier en son genre, dans l'application Linksys Smart WiFi sur Apple App Store et Google Play, qui détecte le mouvement dans des environnements de réseau sans fil maillé.

Disponible initialement sur tous les routeurs Linksys Velop Tri-Band AC2200 (un nœud, deux nœuds, trois nœuds) Linksys Aware utilise le réseau existant sans fil maillé Intelligent MeshTM WiFi de Velop pour détecter le mouvement sans utiliser de caméras ni de matériel supplémentaire, en assurant la confidentialité et la commodité dans tout le domicile, afin de rendre une maison intelligente encore plus intelligente.

« La détection de mouvement en réseau sans fil maillé présente un potentiel incroyable de changer la manière dont le grand public exploite les capacités d'un routeur, » a déclaré Matthew Keasler, responsable du produit Linksys Aware. « Le routeur ne sera plus simplement un dispositif qui permet de se connecter à Internet à la maison, ce sera le pignon qui organisera la maison intelligente. Comme Linksys est le premier produit de ce genre sur le marché, nous prévoyons de jouer un rôle central dans cette révolution. »

Linksys Aware détecte l'activité grâce aux signaux WiFi et envoie des « alertes de mouvement » à l'utilisateur via Linksys App. Les utilisateurs peuvent activer, désactiver ou arrêter momentanément les « alertes de mouvement », contrôler la fréquence des notifications au creux de leur main et même personnaliser le niveau de sensibilité de mouvement, assurant un niveau supplémentaire de protection et évitant les fausses alarmes.

Le logiciel détecte également le mouvement dans toute la maison, ce qui peut aider les soins à distance des personnes âgées, tout en offrant à l'utilisateur une grande tranquillité. Linksys Aware offre des données historiques jusqu'à 60 jours qui peuvent être visualisées sur une base horaire, quotidienne ou hebdomadaire pour des analyses exploitables.

Linksys Aware rejoint Linksys Shield dans le portefeuille de logiciel en abonnement de la société disponible pour les utilisateurs de Velop Tri-Band. Lancé au début de cette année, Linksys Shield permet aux parents de bloquer des contenus indésirables et offre un niveau supplémentaire de protection numérique pour leurs dispositifs connectés et leurs enfants.

Une fois introduit sur le Velop Tri-Band, Linksys Aware sera implémenté dans une approche par phase sur d'autres routeurs Wi-Fi Linksys Mesh, qui rendront tous l'expérience de réseau sans fil maillé domestique plus flexible et évolutive.

DISPONIBILITÉ

Utilisateurs de Velop Tri-Band dans la plupart des pays du monde; disponible aujourd'hui via micrologiciel et mise à jour d'application sur Apple App Store et Google Play.

TARIF

Linksys Aware est gratuit les 90 premiers jours. Une fois passés cette période de 90 jours, l'abonnement coûtera 2,99 $ par mois ou 24,99 $ par an. Il est disponible aujourd'hui via micrologiciel et mise à jour d'application.

À propos de Belkin International

En 2018, Foxconn Interconnect Technology (FIT) a fusionné avec Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) pour créer l'un des principaux groupes de produits électroniques grand public. Aujourd'hui, la société est chef de file de la mise en relation des gens avec les technologies à la maison, au travail et partout avec les marchés d'accessoires (« objets connectés » - marque Belkin) et de maison intelligente (« maison connectée » - marques Linksys, Wemo et Phyn).

© 2019 Belkin International, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

