FREMONT, Californie, 27 mai 2021 /CNW/ - Linear Systems, un producteur de classe mondiale de transistors à effet de champ à jonctions et de semi-conducteurs à très faible bruit, a publié une note d'application sur la création de chaînes de signaux à faible bruit pour les capteurs militaires.

Le document, intitulé « Military Higher-Performance Sensor Signal Chains », propose aux ingénieurs des solutions utilisant des composants discrets à très faible bruit ajoutés à un circuit intégré pour produire les chaînes de signaux les plus performantes dans les applications de nature délicate.

Il présente des applications clés avec des conceptions de référence comme : Les préamplificateurs d'éléments piézoélectriques, les hydrophones, les accéléromètres, les préamplificateurs à photodiode et d'autres types de capteurs dont les composants discrets permettent uniquement d'effectuer une amplification initiale essentielle des signaux de capteurs.

« De meilleurs systèmes de capteurs favorisent une détection plus précoce des menaces et des contre-mesures plus efficaces, a déclaré Tim McCune, président de Linear Systems. Nos transistors à effet de champ à jonctions à très faible bruit permettent aux concepteurs d'accroître la sensibilité et la capacité de leurs systèmes de capteurs. Cette capacité améliorée se traduit directement par une plus grande valeur pour les utilisateurs finaux de ces capteurs. »

Linear Systems conçoit, fabrique et vend des semi-conducteurs discrets de précision, de haute performance et à petits signaux. Cette entreprise de la Silicon Valley fondée en 1987, produit des transistors à effet de champ à jonctions et transistors bipolaires monolithiques simples et doubles à très faible bruit, des commutateurs DMOS à grande vitesse, des transistors MOS à faible signal, des diodes à très faible fuite et des amplificateurs BiFET. Ces pièces sont utilisées dans la conception de produits de classe mondiale dans les domaines suivants : Les tests et les mesures, le matériel audio, le matériel d'optique scientifique, les capteurs militaires; les contrôles industriels et les hybrides.

