FREMONT, Californie, le 13 sept. 2021 /CNW/ - Linear Systems, un producteur de classe mondiale de transistors à effet de champ à jonctions à très faible bruit et d'autres semi-conducteurs discrets à petits signaux, a annoncé que cinq de ses composants de classe mondiale sont désormais offerts au grand public.

Ces pièces, qui vont des transistors à effet de champ à jonctions monolithiques doubles à faible bruit aux transistors MOS à faible signal, sont disponibles dès maintenant sous forme de plaquettes pour emballage et expédition dans des quantités allant d'un million à dix millions. « Toutes ces pièces sont conformes aux spécifications de nos fiches techniques, qui sont les meilleures du secteur, a déclaré le président de Linear Systems, Timothy McCune. Nous avons été audacieux par le passé en accumulant d'importants stocks de plaquettes pour constituer des réserves, ce qui nous permet maintenant de fournir de telles quantités de pièces. »

Les pièces offertes par Linear Systems pour expédition après emballage dans des quantités supérieures à un million comprennent : 1) le transistor à effet de champ à jonctions monolithique double à faible signal LS844, avec un million de dés sous forme de plaquettes en stock; 2) le transistor MOS à faible signal 3N163, avec trois millions de dés sous forme de plaquettes en stock; 3) le BiFET LS320, avec 1,3 million de dés sous forme de plaquettes en stock; 4) la gamme de transistors à effet de champ à jonctions à canal N LS/2N4391, avec 2,5 millions de dés sous forme de plaquettes en stock; 5) la gamme de transistors à effet de champ à jonctions à canal N LS/2N4117, avec 14,3 millions de dés sous forme de plaquettes en stock. Ces pièces sont également disponibles sous forme de puces nues et de plaquettes triées.

Le LS844, un transistor à effet de champ à jonctions monolithique bipolaire à canal N, à faible dérive et à faible signal, est un amplificateur frontal à faible bruit avec un rapport de réjection en mode commun élevé et une excellente correspondance sur une vaste plage de températures. Téléchargez la fiche technique.

Le 3N163 est un transistor MOS à faible signal utilisé dans des applications de capteurs allant de la détection de gaz aux dispositifs piézoélectriques. Les 3N163 de Linear Systems émettent généralement deux fois moins de bruit que ceux produits par d'autres entreprises. Téléchargez la fiche technique.

Le LS320 est un amplificateur BiFET monolithique simple à haute impédance d'entrée qui remplace directement la pièce équivalente d'Amperex. Il est idéal pour les applications d'amplificateur de détection de haute impédance. Téléchargez la fiche technique.

Le commutateur de type transistor à effet de champ à jonctions simple à canal N et à faible bruit de la gamme 2N/PN/SST4391 remplace directement la pièce équivalente de Siliconix-Vishay. Il est idéal pour les applications de commutation et d'amplification à faible bruit, à haut gain et à faible résistance. Téléchargez la fiche technique.

L'amplificateur de type transistor à effet de champ à jonctions simple à canal N, à très haute impédance d'entrée et à faible capacité de la gamme 2N/PN/SST4117A remplace directement les pièces équivalentes de Fairchild, NXP et Siliconix-Vishay. Il est idéal pour les applications de haute impédance d'entrée. Téléchargez la fiche technique.

Outre ses stocks de plus d'un million de pièces, Linear Systems dispose de quantités importantes pour toutes ses pièces, y compris son transistor à effet de champ à jonctions monolithique double à canal N à très faible bruit LSK389, un produit de premier plan dans le domaine.

Linear Systems conçoit, fabrique et vend des semi-conducteurs discrets de précision, de haute performance et à petits signaux. Cette entreprise de la Silicon Valley fondée en 1987 produit des transistors à effet de champ à jonctions et des transistors bipolaires monolithiques simples et doubles à très faible bruit, des commutateurs DMOS à grande vitesse, des transistors MOS à faible signal, des diodes à très faible fuite et des amplificateurs BiFET. Ces pièces sont utilisées dans la conception de produits de classe mondiale dans les domaines suivants : les tests et les mesures, le matériel audio, le matériel d'optique scientifique, les capteurs militaires, les hydrophones/sonobouées, les contrôles industriels et les matériaux hybrides.

Pour en savoir plus sur ces pièces et sur d'autres, téléchargez le guide de sélection des produits de Linear Systems à l'adresse https://www.linearsystems.com/lsdata/files/Linear-Systems-Product-Selection-Guide-Rev-A9-03.10.20.pdf et téléchargez le livre de données de Linear Systems à l'adresse https://www.linearsystems.com/lsdata/files/Linear-Systems-Databook-Rev-A5-02.01.21.pdf

