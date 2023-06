Lindt & Sprüngli lance la nouvelle gamme Lindt One for One et fait œuvre d'action communautaire à la vente de chaque barre

La collaboration avec Deuxième Récolte aide à montrer que « faire le bien est un vrai régal ».

TORONTO, le 6 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, avec le lancement des barres de chocolat Lindt One for One, Lindt & Sprüngli donne aux Canadiens une autre bonne raison de s'offrir une délicieuse gâterie au chocolat. Pour chaque barre de chocolat Lindt One for One vendue, Lindt Canada fera don d'un montant équivalent à la valeur d'un repas à une personne dans le besoin par l'intermédiaire de Deuxième Récolte, le plus grand organisme de récupération alimentaire au Canada. La nouvelle gamme de produits, à l'objectif bien défini, aide à montrer que « faire le bien est un vrai régal ».

La marque cherchant à toucher de nouveaux publics, sans qu'entrent en jeu ses barres chocolatées, les Canadiens seront les premiers à découvrir Lindt One for One. Depuis plus de 175 ans, Lindt & Sprüngli, animée par sa passion pour des ingrédients de qualité supérieure et grâce à son savoir-faire artisanal, a pour ambition de faire chavirer toutes les papilles avec son chocolat. Ce même objectif, qui transparaît dans la gamme de produits Lindt One for One, confirme l'une des valeurs fondamentales de Lindt & Sprüngli : se soucier du bien-être communautaire.

« Forte de son patrimoine, de ses riches traditions et de son expertise dans la confection de chocolat, Lindt est devenue la première marque de chocolat haut de gamme au Canada. Grâce à ce lancement, la raison d'être de notre marque, à savoir Enchanter le monde entier avec notre chocolat, rayonnera d'un nouvel éclat au niveau local », dit Justin Reese, président et chef de la direction de Lindt & Sprüngli Canada. « Avec le lancement de Lindt One for One, nous souhaitons charmer différemment les consommateurs, en les invitant à faire leur notre valeur incontournable, soit se soucier du bien-être communautaire, et à lutter avec nous contre l'insécurité alimentaire au Canada. »

En plus de faire don d'un montant équivalent à la valeur d'un repas à une personne dans le besoin à l'achat de chaque barre Lindt One for One, Lindt & Sprüngli Canada s'est également engagée à faire un don supplémentaire de 500 000 dollars à Deuxième Récolte au cours des trois prochaines années pour agir énergiquement contre l'insécurité alimentaire.

« Dans le cadre de cet incroyable partenariat et de la campagne Lindt One for One, nous récupérerons et redistribuerons suffisamment d'aliments pour que des organismes sans but lucratif et des organismes de bienfaisance à travers le Canada puissent offrir plus d'un million de repas. Un impact considérable ! » a déclaré Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte. « Grâce à ce genre de partenariat stratégique avec des entreprises, comme celui avec Lindt & Sprüngli, nous pouvons renforcer nos capacités de lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. »

Les barres chocolatées de la gamme Lindt One for One sont présentées dans un emballage distinct, dans un look moderne qui les différencie des autres produits classiques Lindt. Elles seront en vente dans trois délicieuses saveurs :

Chocolat au lait classique Lindt One for One : Savourez cette barre chocolatée, confectionnée par des Maîtres Chocolatiers Lindt, à la saveur inimitable de notre chocolat au lait onctueux et crémeux et montrer ainsi que vous vous soucier du bien-être communautaire.

Savourez cette barre chocolatée, confectionnée par des Maîtres Chocolatiers Lindt, à la saveur inimitable de notre chocolat au lait onctueux et crémeux et montrer ainsi que vous vous soucier du bien-être communautaire. Chocolat au lait et noisettes Lindt One for One : Le mariage parfait de chocolat au lait crémeux et de noisettes grillées : une gâterie qui vous donnera un sentiment de satisfaction totale.

Le mariage parfait de chocolat au lait crémeux et de noisettes grillées : une gâterie qui vous donnera un sentiment de satisfaction totale. Chocolat au lait et caramel salé Lindt One for One : Se montrer solidaire n'a jamais été aussi délicieux avec cette alliance gourmande de chocolat au lait fin et crémeux Lindt et de savoureux éclats de caramel salé.

Les barres de chocolat Lindt One for One sont désormais en vente dans les boutiques Lindt du Canada, chez certains détaillants et en ligne à lindt.ca.

À propos de Lindt & Sprüngli

Depuis plus de 175 ans, Lindt & Sprüngli régale le monde entier avec son chocolat. L'entreprise suisse, implantée depuis longtemps à Kilchberg, dans le canton de Zurich, est un leader mondial sur le marché du chocolat de qualité supérieure. Aujourd'hui, Lindt & Sprüngli fabrique des produits chocolatés de qualité sur 12 sites de production en Europe et aux États-Unis. Ces produits sont vendus par 32 filiales et succursales, dans environ 500 boutiques Lindt, ainsi que par l'intermédiaire d'un réseau d'une centaine de distributeurs indépendants dans le monde entier. Avec plus de 14 000 employés, le groupe Lindt & Sprüngli a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 4,97 milliards de francs suisses (CHF).

