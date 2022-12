TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario salue la nomination de Linda Lacroix, EAO, au poste de registraire et chef de la direction.

Le conseil de l'Ordre, qui comprend des membres du public et des membres de la profession, a nommé Linda Lacroix à ce poste lors de sa réunion du 8 décembre, soit la dernière en 2022.

Mme Lacroix s'est jointe à l'Ordre en 2020 à titre de directrice des Enquêtes et des audiences. Plus récemment, elle a été registraire adjointe par intérim.

«Les élèves et la profession dans son ensemble ont déjà profité de l'expertise et de l'attention de Linda au cours de ses deux années et demie à l'Ordre, a déclaré la présidente du conseil, Diana Miles. Au nom du conseil, je lui offre nos sincères félicitations et confirme notre engagement de continuer à collaborer étroitement afin de remplir le mandat de l'Ordre en matière de service public.»

La nomination de Linda Lacroix fait suite à une recherche approfondie menée en partenariat avec Boyden Canada. Mme Lacroix succède à Chantal Bélisle, EAO, registraire et chef de la direction par intérim, qui a assumé ce rôle en mars 2022 après avoir été registraire adjointe pendant deux ans.

«Ce fut un privilège de travailler avec Chantal au cours de la dernière année. Elle a guidé l'Ordre avec doigté alors que l'organisme subissait des changements importants et faisait face à des défis de taille, a affirmé Mme Miles. Chantal est une pédagogue dévouée et, bien qu'elle eût apporté ses contributions discrètement, elles ont permis à sa successeure d'être bien placée pour consolider nos acquis récents.»

«Servir l'Ordre à titre de registraire et chef de la direction par intérim fut un des grands honneurs de ma vie, a déclaré Mme Bélisle. Tout au long de mon mandat, une équipe formidable m'a appuyée, et je suis convaincue qu'elle offrira le même appui à la nouvelle registraire dans le but de protéger les élèves.»

La nomination de Linda Lacroix survient à la fin d'une année productive pour l'Ordre qui a vu la transition vers un nouveau modèle de gouvernance fondé sur une participation accrue du public, le lancement réussi du programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel et la certification d'un nombre record d'enseignantes et d'enseignants.

Mme Lacroix a déclaré que ses principales priorités en tant que registraire seront de continuer à élever le professionnalisme des enseignants et à améliorer de façon durable le fonctionnement de l'Ordre.

«L'apprentissage tout au long de la vie est important pour les enseignants, a-t-elle affirmé. J'ai passé ma carrière dans le domaine de l'éducation, d'enseignante titulaire à surintendante de l'éducation. Tous les rôles que j'ai occupés et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé m'ont beaucoup appris. J'ai hâte de mettre à profit cette expérience pour servir les intérêts des élèves de l'Ontario à titre de registraire et chef de la direction de l'Ordre.»

Linda Lacroix assumera ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2023.

À PROPOS DE L'ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario délivre l'autorisation d'enseigner, et régit et règlemente la profession enseignante de la province dans l'intérêt public. Il fixe les normes d'exercice et de déontologie, mène des audiences disciplinaires et agrée les programmes de formation à l'enseignement pour ses quelque 230 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de l'Ontario. L'Ordre est l'organisme d'autorèglementation comptant le plus de membres au Canada.

