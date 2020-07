Limocar se remet en route au service de ses passagers

BROSSARD, QC, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du Programme d'aide d'urgence au transport interurbain par autobus du gouvernement du Québec, Transdev Limocar annonce la reprise de son service entre Montréal et Sherbrooke, à compter du vendredi 10 juillet. Cette relance sera graduelle. Un horaire réduit et des lignes Express empruntant l'axe de l'autoroute des Cantons-de-l'Est (A10) se déploieront dès demain dans les principales destinations soit Sherbrooke, Magog, Bromont, Ange-Gardien et Montréal, 7 jours sur 7 et offrant 2 départs par jour par point d'origine. Deux départs de Sherbrooke du lundi au vendredi à 6 h et à 20 h 15. De Montréal les départs se feront à 10 h 30 et à 16 h 45. Les samedi et dimanches les départs de Sherbrooke se feront à 7 h et 20 h et à 10 h 45 et 16 h 30 de Montréal.

« Nous saluons cette annonce en provenance du gouvernement du Québec et c'est avec beaucoup de fébrilité que nous sommes prêts à nous remettre en route. Notre priorité est d'assurer une reprise sécuritaire. Si les passagers sont au rendez-vous, les horaires seront ajustés et optimisés.», affirme Marie Hélène Cloutier vice-présidente exécutive Québec & Maritimes ».

La sécurité avant tout

Des mesures de sécurité devront être respectées par les passagers. Notons, entre autres, la limite de 14 passagers par départ. Le port du masque, le lavage des mains avant l'embarquement seront fortement recommandés tout comme pour l'ensemble des modes de mobilité, tel qu'annoncé par le gouvernement. Tous les détails ces mesures sera seront disponibles sur notre site web. https://limocar.ca/. Dans un premier temps, les enfants voyageant seuls ne pourront embarquer à bord.

De son côté, Limocar effectuera une désinfection complète quotidienne et en profondeur de ses autobus. Les conducteurs seront protégés par un panneau de protection en plexiglass dans leur habitacle. De plus, ils porteront le couvre-visage et lunette au moment de l'embarquement des voyageurs, tout comme les employés des terminus.

À propos de Limocar

Notre service d'autobus interurbain (Sherbrooke-Montréal) opéré par Transdev Québec est coordonné par des gens qui ont à cœur de fournir à leurs passagers, un service sécuritaire, rapide, fiable et ponctuel. Depuis le début de ses opérations, Limocar se distingue pour son efficacité et son désir d'enrichir l'expérience du voyageur en optimisant ses temps de déplacement. Notons que Transdev Limocar propose 11 départs par jour entre Montréal et Sherbrooke en plus du service local. C'est plus de 300 000 passagers à chaque année qui utilisent les services de Transdev Limocar.

À propos de Transdev :

En tant qu'opérateur et intégrateur de mobilités, nous permettons à chaque année à 16 millions de passagers de se déplacer plus librement, grâce à des services de transport efficaces, à bord de nos autobus scolaire, urbain, interurbain, le transport adapté et même les véhicules autonomes dans le cadre de projets spéciaux. Nos services sont simples et respectueux de l'environnement et connectent les individus et les communautés. Notre approche s'ancre dans une collaboration durable avec les collectivités et les entreprises et dans la recherche constante des solutions de mobilité les plus sûres et innovantes. Nous faisons partie du Groupe Transdev présent dans 19 pays à travers le monde et nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de voyageurs à chaque jour.

