LIMIT BREAK RECUEILLE 200 MILLIONS DE DOLLARS

PARK CITY, Utah, 30 août 2022 /CNW/ - Limit Break Inc., une entreprise fondée par Gabriel Leydon et Halbert Nakagawa, a annoncé avoir recueilli 200 millions de dollars en capital d'investissement auprès de Buckley Ventures, Standard Crypto et Paradigm Ventures.

La société, connue pour sa collection de jetons non fongibles (JNF) DigiDaigaku , a également levé des fonds auprès d'investisseurs tels que FTX, Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel et Shervin Pishevar. « Nous avons les partenaires, les investisseurs et l'équipe parfaits pour faire entrer l'industrie du jeu dans une nouvelle ère », a annoncé M. Leydon.

M. Nakagawa et M. Leydon sont connus pour avoir fondé Machine Zone avec sa publicité accrocheuse mettant en vedette des célébrités comme Arnold Schwarzenneger, Mariah Carey et Kate Upton, et ses titres les plus populaires, notamment Game of War, Mobile Strike et Final Fantasy XV : Les Empires. M. Leydon et M. Nakagawa sont connus comme des pionniers du jeu gratuit, mais ils prennent un tout nouveau virage avec Limit Break.

« L'ère du jeu gratuit arrive à sa fin, a déclaré M. Leydon, et Limit Break va bientôt la remplacer. »

La première initiative de Limit Break, la collection de JNF DigiDaigaku , a été offerte au public gratuitement. Limit Break s'attend à ce que les « Free Mint Games » remplacent la collecte de fonds de style PAPE qui a dominé l'espace du JNF en 2021 et qui a permis aux créateurs de jeux potentiels de vendre des parties de futurs titres de jeu de type « jouer pour gagner de l'argent » pour des centaines de millions de dollars. « Ce modèle ne fonctionne pas, a expliqué M. Leydon, mais notre modèle de jeu à détenir gratuitement y parviendra. »

Selon M. Leydon, les quelques jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » qui remportent un certain succès deviennent des jeux de type « jouer pour vendre », car les joueurs-investisseurs inondent les marchés pour se débarrasser de leurs JNF qui ont de moins en moins de valeur et des cryptomonnaies connexes qui ont jadis maintenu ensemble ces économies soigneusement conçues.

Avec le lancement de la collection de JNF de DigiDaigaku, Limit Break prévoit introduire un nouveau modèle de jeu à détenir gratuitement qui remplacera à la fois les jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » et les jeux gratuits.

Limit Break a été fondée en août 2021. Le nom de l'entreprise s'inspire d'une séquence d'attaque spéciale (limit break) lors d'un combat popularisé dans les jeux RPG comme la série Final Fantasy. M. Leydon, qui s'est lancé dans l'industrie du jeu en tant que testeur de jeux dans les années 1990, a bâti Limit Break autour de sa vision du jeu amusant et interactif sur le Web 3, et cherche à combler un vide majeur dans cet espace naissant.

« Les gens parlent du jeu du Web 3 comme d'une inévitabilité futuriste, dit M. Leydon, mais ce n'est pas le cas. Il faut des personnes pour le concevoir et le créer correctement. Et ces personnes travaillent à Limit Break. »

