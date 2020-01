Liminal BioSciences dévoile ses priorités pour 2020

LAVAL, QC et ROCKVILLE, MD et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, le 13 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) (TSX: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur le développement de produits thérapeutiques novateurs pouvant répondre aux besoins non comblés des patients atteints de maladies affectant le foie, le système respiratoire et les reins, a diffusé aujourd'hui une mise à jour de ses activités et défini ses priorités d'entreprise et de recherche et développement pour 2020.

« En 2019, Liminal BioSciences a entrepris les étapes initiales de la simplification et de la transformation de notre entreprise afin de centrer nos efforts sur le développement de nouveaux médicaments importants pour les patients et de créer de la valeur pour nos actionnaires », a déclaré Kenneth Galbraith, chef de la direction de Liminal BioSciences.

Principales réalisations de 2019

Investissement de 85 millions de dollars américains en actions ordinaires de la part d'investisseurs, nouveaux et existants, au deuxième trimestre

Inscription secondaire des actions ordinaires au Nasdaq Global Market terminée en novembre

Vente de Prometic Bioseparations Limited, notre entreprise de résines de chromatographie d'affinité, à KKR pour un produit brut potentiel pouvant atteindre 45 millions de livres sterling.

Renforcement du conseil d'administration et de l'équipe de direction, dont l'ajout de Mme Moira Daniels comme chef des affaires réglementaires et de l'assurance de la qualité

Selon Kenneth Galbraith, « l'année 2020 pourrait bien être une année de changements profonds pour Liminal BioSciences car nous comptons déposer une demande d'homologation modifiée pour produit biologique auprès de la Food and Drug Administration (« FDA ») aux États-Unis afin d'obtenir l'approbation du plasminogène RyplazimMC (« Ryplazim ») pour le traitement des patients souffrant d'une déficience congénitale en plasminogène. Si l'approbation est obtenue, le Ryplazim pourrait répondre aux importants besoins non comblés des patients atteints de cette maladie et aussi être le premier produit approuvé de Liminal BioSciences ».

« Nous avons également accordé la priorité aux programmes de recherche et développement dans notre portefeuille de produits thérapeutiques à base de petites molécules afin de concentrer nos ressources sur des programmes existants et nouveaux qui, d'après nous, présentent les avantages potentiels commerciaux et scientifiques les plus importants », a ajouté M. Galbraith.

Priorités d'entreprise et de recherche et développement pour 2020

Dépôt prévu d'une demande d'homologation modifiée pour produit biologique auprès de la FDA pour le Ryplazim, qui sera utilisé dans le traitement d'une déficience congénitale en plasminogène, au cours de la première moitié de l'année

Conclusion prévue d'un partenariat de marketing à l'échelle mondiale pour le Ryplazim, et préparation du lancement commercial du Ryplazim aux États-Unis, si l'approbation est obtenue

Mise en place prévue des études cliniques additionnelles des phases 2 et 3 pour le PBI-4050 (fezagepras) au deuxième semestre, sous réserve des approbations réglementaires et d'études cliniques et précliniques plus approfondies pour déterminer les doses appropriées de fezagepras à utiliser dans ces études.

Ajout prévu de trois nouveaux programmes de recherche préclinique au portefeuille de recherche et développement en 2020, notamment la mise au point d'un antagoniste sélectif du GPR84 pour traiter la fibrose

Ajouts clés au conseil d'administration et à l'équipe de direction

Une présentation décrivant les priorités d'entreprise, les objectifs de recherche et développement et d'autres renseignements sera accessible sur la page des investisseurs du site Web de la Société à www.liminalbiosciences.com dès le lundi 13 janvier 2020.

Soldes de trésorerie

La valeur estimative des soldes de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables se chiffrait à environ 61 millions de dollars canadiens (non auditée) au 31 décembre 2019 , comparativement à 7 millions de dollars canadiens au 31 décembre 2018 . Liminal BioSciences diffusera d'autres renseignements concernant les résultats du quatrième trimestre de 2019, les résultats financiers annuels et l'évolution des priorités de la Société à la fin du mois de mars 2020.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique innovante possédant une vaste gamme de produits thérapeutiques en développement à base de petites molécules pour répondre aux besoins insatisfaits des patients atteints de maladies touchant le foie, le système respiratoire et les reins, en se concentrant sur les maladies rares et orphelines. Les recherches de Liminal BioSciences comprennent notamment l'étude de plusieurs récepteurs couplés à la protéine G, aussi nommés récepteurs d'acides gras libres (ou d'AGL). Notre principal produit thérapeutique à base de petites molécules, le fezagepras, devrait commencer des études cliniques de phase 3 pour le traitement du syndrome d'Alström et deux études cliniques de phases 2 distinctes pour le traitement de maladies respiratoires, toutes sujettes à consultation et approbations supplémentaires de la FDA et de l'Agence européenne des médicaments.

Liminal BioSciences a également misé sur son expérience dans les technologies de bioséparation par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Prometic Bioproduction Inc. pour isoler et purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Notre principal produit thérapeutique dérivé du plasma est le RyplazimMC (plasminogène), pour lequel la Société prévoit déposer une demande d'homologation modifiée de mise en marché de produits biologiques auprès de la FDA au premier semestre de 2020, en vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une déficience congénitale en plasminogène.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies, les activités et les données financières non auditées de Liminal BioSciences. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Les informations prospectives comprennent des énoncés concernant, notamment, le calendrier de dépôt prévu d'une demande de licence pour un produit biologique, le développement de programmes de recherche et développement et le moment du lancement des essais cliniques.

Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Liminal BioSciences d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Liminal BioSciences de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et d'approbation réglementaire ainsi que de tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle pour l'année terminée le 31 décembre 2018, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Liminal BioSciences ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

