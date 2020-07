LAVAL, QC et CAMBRIDGE, Angleterre, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) (TSX: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique, annonce qu'elle a demandé que ses actions ordinaires (les « actions ordinaires ») soient radiées de la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») au Canada. À condition que cette demande soit acceptée par la TSX, les actions ordinaires devraient être radiées de la cote de la TSX à la clôture des marchés le 5 août 2020.

Depuis que les actions ordinaires de la Société ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Global Market (le « NASDAQ ») au quatrième trimestre de 2019, la grande majorité des opérations quotidiennes qui étaient auparavant effectuées à la TSX le sont maintenant sur le NASDAQ. Après avoir procédé à une évaluation approfondie de sa double inscription en tenant compte de facteurs comme la liquidité générale, les coûts, ainsi que le respect et la complexité de la réglementation, la Société est d'avis que les coûts et les frais administratifs liés au maintien d'une double inscription ne sont plus justifiés.

Les actions ordinaires de Liminal BioSciences continueront d'être inscrites et négociées sur le NASDAQ sous le symbole « LMNL ». La radiation de la cote de la TSX ne devrait avoir aucune incidence sur les activités courantes de la Société. Les actionnaires qui détiennent des actions dans des comptes de courtage canadiens devraient communiquer avec leurs courtiers pour savoir comment négocier leurs actions sur le NASDAQ à l'avenir.

La foire aux questions qui figure sur le site Web de la Société fournit des réponses à des questions fréquemment posées sur la radiation volontaire.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de traitements novateurs pouvant répondre aux besoins non comblés des patients atteints de maladies associées à une fibrose et affectant notamment le système respiratoire, le foie et les reins. Liminal BioSciences a une profonde connaissance de certaines cibles et de certains mécanismes biologiques liés au processus fibrotique, y compris les récepteurs d'acides gras, comme le FFAR1 (GPR40), le récepteur 84 couplé à la protéine G (GPR84) et les récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysome (peroxisome proliferator-activated receptors, PPAR). Notre principal produit thérapeutique à base de petites molécules, le fezagepras (PBI-4050), devrait commencer au second semestre de 2020 un essai clinique de phase 1 supplémentaire pour évaluer l'administration de multiples doses croissantes de fezagepras à la fois à des volontaires en bonne santé et à des patients, selon une exposition quotidienne à des doses plus élevées que celles évaluées dans le cadre de nos essais cliniques de phase 1 et de phase 2 déjà terminés. L'évaluation de la dose et du schéma posologique optimaux de fezagepras devrait se poursuivre dans le cadre d'essais cliniques de phase 2 pour certaines indications fibrotiques, devant débuter en 2021.

Liminal BioSciences a également misé sur son expérience dans les technologies de bioséparation par l'intermédiaire de sa filiale Prometic Bioproduction Inc. pour isoler et purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Notre principal produit candidat dérivé du plasma est le Ryplazim® (plasminogène), pour lequel la Société prévoit déposer à nouveau une BLA auprès de la FDA au troisième trimestre de 2020, en vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une carence congénitale en plasminogène. Le Ryplazim® (plasminogène) a obtenu de la FDA la désignation de médicament orphelin et de maladie pédiatrique rare pour le traitement des patients souffrant de carence congénitale en plasminogène.

Prometic Plasma Resources, filiale de Liminal BioSciences Inc., a rejoint la CoVIg-19 Plasma Alliance pour aider à accélérer le développement d'un traitement potentiel pour la COVID-19. Notre centre canadien situé à Winnipeg, au Manitoba, est approuvé par la FDA et Santé Canada et est certifié par l'Union européenne et la Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA). Notre centre américain situé à Amherst, New York, est approuvé par l'État de New York et la FDA examine actuellement sa BLA.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives sur les objectifs, les stratégies et les activités de Liminal BioSciences qui comportent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives concernent notamment la radiation prévue des actions ordinaires de la Société de la cote de la TSX ainsi que l'incidence de cette radiation sur les activités courantes de la Société, la capacité de la Société de lever des fonds supplémentaires, les volumes de négociation, la disponibilité d'une plateforme de négociation, la capacité de négocier des actions sur le NASDAQ, les économies, la capacité d'obtenir du financement, le calendrier de dépôt prévu d'une nouvelle BLA, le développement de programmes de recherche et développement, le moment du lancement des essais cliniques, les solutions de rechange envisagées pour l'éventuelle commercialisation du Ryplazim®, s'il est approuvé, notamment par l'intermédiaire d'une collaboration commerciale avec un tiers, et le lancement commercial potentiel du Ryplazim®, s'il est approuvé.

Ces déclarations sont de nature « prospective » puisqu'elles sont fondées sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses se révèlent inexactes. À ce stade-ci, la vente des produits candidats de la Société n'a été autorisée dans aucun pays. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits ou projetés aux présentes comprennent notamment la capacité de Liminal BioSciences de réussir le développement, la fabrication et la commercialisation de produits candidats, le cas échéant, l'impact de la crise de la COVID-19 sur ses activités commerciales, les développements cliniques, les activités des autorités de réglementation, ses résultats financiers et son entreprise, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, la réussite en temps voulu des essais cliniques, la capacité de Liminal BioSciences de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes généralement liées à la recherche et au développement, les essais cliniques et les processus connexes d'examen et d'approbation des organismes de réglementation ainsi que tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive de ces risques et incertitudes et d'autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent largement de nos attentes actuelles dans les documents et rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des commissions des valeurs mobilières canadiennes, notamment dans le rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, et dans les documents et rapports éventuellement déposés par la Société. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation des déclarations prospectives. Ces risques pourraient être amplifiés par la pandémie de COVID-19 et son impact éventuel sur l'entreprise de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Les investisseurs existants et éventuels sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux estimations, qui valent uniquement en date des présentes. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse en raison d'une nouvelle information, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus par les lois et règlements sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Liminal BioSciences Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les entreprises : Shrinal Inamdar, Gestionnaire, Relations et communications avec les investisseurs, [email protected], +1 450 781-0115; Personne-ressource pour les médias : Kaitlin Gallagher, [email protected], 212 253-8881; Personne-ressource pour les investisseurs : Matt Lane, [email protected], 617 901-7698

Liens connexes

https://liminalbiosciences.com/