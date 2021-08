Obtention de l'approbation de la FDA pour le Ryplazim MD (plasminogène, humain-tvmh)

Réception d'un bon d'examen prioritaire pour les maladies infantiles rares

Signature d'une convention de cession avec Kedrion pour la vente des activités liées aux produits thérapeutiques dérivés du plasma

Clôture de la vente de ses centres de collecte de plasma à Kedrion

Clôture de la vente de son usine de fabrication de produits thérapeutiques dérivés du plasma à Kedrion

Signature d'un accord de vente d'un bon d'examen prioritaire lié aux maladies infantiles rares en contrepartie d'une somme de 105 millions de dollars américains

LAVAL, QC et CAMBRIDGE, Angleterre, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq : LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2021.

Liminal BioSciences tiendra une conférence téléphonique le 17 août 2021, à 8 h 30 (HE). Les numéros de téléphone permettant d'accéder à la conférence téléphonique sont le 1 888 390-0605 et le 416 764-8609. Un enregistrement audio de la conférence téléphonique sera disponible le 17 août 2021, à compter de 11 h 30 (HE). Les numéros de téléphone permettant d'accéder à l'enregistrement audio sont le 416 764-8677 et le 1 888 390-0541, et le mot de passe est le suivant : 882616. Vous pourrez accéder à la webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique en cliquant ici.

« Jusqu'à maintenant, 2021 est une année de transformation pour Liminal avec la réception de notre première approbation de la FDA et la poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie commerciale en se départissant de nos avoirs dans les produits thérapeutiques dérivés du plasma et en concluant récemment la vente de Prometic Bioproduction Inc., notre usine de fabrication de produits thérapeutiques dérivés du plasma, a déclaré Bruce Pritchard, chef de la direction de Liminal BioSciences. Nous prévoyons poursuivre sur cette lancée en tirant parti des ressources issues de nos récentes transactions et du produit anticipé de la vente de notre bon d'examen prioritaire. Nous prévoyons faire le point au cours des prochains mois concernant notre stratégie de recherche et développement sur les produits thérapeutiques à base de petites molécules, lorsque nous aurons les résultats de l'examen des données complètes de l'étude à doses multiples croissantes de phase 1 sur le fezagepras en cours. »

Pour une description plus complète de la transaction de cession de Prometic Bioproduction Inc. (« PBP »), veuillez consulter le rapport courant de l'entreprise sur le formulaire 6-K déposé le 9 juillet 2021 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et le communiqué déposé auprès de SEDAR le 9 juillet 2021.

Principales priorités de l'entreprise et priorités en matière de recherche et développement

Liminal BioSciences continue de prendre des précautions pour protéger ses employés, leurs familles, les patients, et les collectivités locales contre la pandémie de COVID-19. La Société, dont les activités courantes ont été relativement peu perturbées par la pandémie de COVID-19, présente les mises à jour suivantes :

À la conclusion de la vente du bon d'examen prioritaire lié aux maladies infantiles rares contre 105 millions de dollars, Liminal BioSciences pourra conserver un montant correspondant à 70 % du produit net de la vente du bon d'examen prioritaire, qui serait payable à Liminal BioSciences par sa filiale Prometic Biotherapeutics Inc. (« PBT ») avant la clôture de la vente à Kedrion S.p.A. (« Kedrion ») du reste de ses activités liées aux produits thérapeutiques dérivés du plasma par l'intermédiaire de PBT.

En fonction des résultats de l'analyse de l'ensemble des données pharmacogénétiques liées à l'essai clinique de phase 1 à doses croissantes multiples pour le fezagepras, nous avons l'intention de déterminer le choix d'autres indications possibles en vue du développement du fezagepras. À ce jour, aucun effet indésirable limitant la dose ni aucun autre signal d'innocuité potentiel n'ont été observés au cours de la phase 1 de l'essai clinique à doses croissantes multiples.

En fonction des résultats de nos recherches précliniques et de la sélection fructueuse d'un médicament candidat préclinique, nous prévoyons lancer un programme préclinique d'accès au statut de nouveau médicament de recherche à l'appui d'un premier essai clinique de phase 1 chez l'humain visant l'administration à dose unique croissante de notre médicament candidat antagoniste GPR84 devant être sélectionné à des volontaires en bonne santé pour en évaluer l'innocuité et la tolérabilité;

En fonction des résultats de nos recherches précliniques et de la sélection fructueuse d'un médicament candidat préclinique, nous prévoyons lancer un programme préclinique d'accès au statut de nouveau médicament de recherche à l'appui d'un premier essai clinique de phase 1 chez l'humain visant l'administration à dose unique croissante de notre médicament candidat OXER1 devant être sélectionné à des volontaires en bonne santé pour en évaluer l'innocuité et la tolérabilité.

Principaux résultats financiers du deuxième trimestre de 2021 :

La Société a présenté les résultats de l'exploitation du RyplazimMD (plasminogène, humain-tvmh) pour la période en cours et la période comparative ou des activités liées au RyplazimMD et des activités de collecte de plasma en tant qu'activités abandonnées à la suite de la vente des centres de collecte de plasma en mai 2021 et de l'annonce par la Société en juin de la signature d'une convention d'achat d'actions pour vendre ses activités liées au RyplazimMD. Sauf indication contraire, les sommes d'argent qui figurent dans la présente rubrique sont exprimées en dollars canadiens.

Situation de trésorerie : Au 30 juin 2021, nos liquidités ou équivalents en liquidités s'élevaient à 29,6 millions de dollars. Au 30 juin 2021, le fonds de roulement de la Société (soit les actifs courants, déduction faite des passifs courants) s'élevait à 38,3 millions de dollars.

: Au 30 juin 2021, nos liquidités ou équivalents en liquidités s'élevaient à 29,6 millions de dollars. Au 30 juin 2021, le fonds de roulement de la Société (soit les actifs courants, déduction faite des passifs courants) s'élevait à 38,3 millions de dollars. Les frais de recherche et développement associés aux activités poursuivies se chiffraient à 4,0 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à 4,0 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020. L'augmentation des dépenses liées à l'essai clinique de phase 1 à doses croissantes multiples pour le fezagepras en cours qui a commencé en décembre 2020 fut compensée par une diminution des dépenses comprenant les paiements fondés sur les actions et des dépenses liées à la paie.

associés aux activités poursuivies se chiffraient à 4,0 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à 4,0 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020. L'augmentation des dépenses liées à l'essai clinique de phase 1 à doses croissantes multiples pour le fezagepras en cours qui a commencé en décembre 2020 fut compensée par une diminution des dépenses comprenant les paiements fondés sur les actions et des dépenses liées à la paie. Les charges administratives des activités poursuivies s'élevaient à 8,6 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021, comparativement à 8,5 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020.

des activités poursuivies s'élevaient à 8,6 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021, comparativement à 8,5 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020. Les frais de financement s'élevaient à 1,7 million de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à 0,3 million de dollars pour le deuxième trimestre de 2020, Cette hausse est attribuable aux émissions de dette à long terme au troisième trimestre de 2020.

s'élevaient à 1,7 million de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à 0,3 million de dollars pour le deuxième trimestre de 2020, Cette hausse est attribuable aux émissions de dette à long terme au troisième trimestre de 2020. La perte nette des activités poursuivies, déduction, après impôts, s'est établie à 12,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à 13,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020.

s'est établie à 12,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à 13,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020. Le produit de la vente de filiales se chiffrait à 10,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à zéro en 2020, Cette hausse est attribuable à la vente des centres de collecte de plasma en mai 2021 et du produit reçu à ce jour provenant de la vente des activités liées au Ryplazim MD .

se chiffrait à 10,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à zéro en 2020, Cette hausse est attribuable à la vente des centres de collecte de plasma en mai 2021 et du produit reçu à ce jour provenant de la vente des activités liées au Ryplazim . Les pertes attribuables aux activités abandonnées se sont élevées à 30,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à 14,7 millions de dollars en 2020. L'augmentation est principalement attribuable à la comptabilisation d'une provision pour un contrat onéreux de 21,9 millions de dollars à la suite de la cession de l'Unité Produits thérapeutiques à base de plasma. Ces pertes ont été partiellement compensées par la baisse des dépenses d'exploitation, notamment des dépenses de recherche et développement suite à la fermeture de note établissement de Rockville, MD à la fin de 2020.

se sont élevées à 30,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à 14,7 millions de dollars en 2020. L'augmentation est principalement attribuable à la comptabilisation d'une provision pour un contrat onéreux de 21,9 millions de dollars à la suite de la cession de l'Unité Produits thérapeutiques à base de plasma. Ces pertes ont été partiellement compensées par la baisse des dépenses d'exploitation, notamment des dépenses de recherche et développement suite à la fermeture de note établissement de à la fin de 2020. La perte nette s'est établie à 32,1 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021, comparativement à 27,8 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique axée sur la découverte et le développement de nouveaux candidats-médicaments à petites molécules pouvant répondre aux besoins non comblés en traitement des patients atteints de maladies principalement associées aux lésions fibreuses et affectant notamment le système respiratoire, ainsi qu'à d'autres maladies fibrotiques et inflammatoires. Le principal produit candidat à base de petites molécules de la Société, le fezagepras (PBI-4050), fait l'objet d'un essai clinique de phase 1 au Royaume-Uni afin d'évaluer l'administration de multiples doses croissantes à des volontaires en bonne santé, selon une exposition quotidienne à des doses plus élevées que celles évaluées dans le cadre des essais cliniques de phase 2 terminés de Liminal BioSciences. La Société estime que les résultats de l'analyse complète de l'ensemble des données pharmacogénétiques de l'essai clinique de phase 1 à doses croissantes multiples l'aideront à déterminer le choix d'autres indications possibles pour le développement ultérieur du fezagepras. En outre, la Société développe actuellement un médicament candidat antagoniste sélectif GPR84 et un médicament candidat antagoniste sélectif OXER1. Nos programmes d'antagonistes GPR84 et OXER1 sont actuellement à l'étape préclinique.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives sur les objectifs, les stratégies et les activités de Liminal BioSciences, qui comportent des risques et des incertitudes. L'information prospective comprend des déclarations concernant notamment, la forme, le moment, la capacité de réaliser ou de mener à bien une transaction stratégique visant les actifs non essentiels de la Société, y compris le dessaisissement en cours de nos activités ou actifs liés au RyplazimMD (plasminogène); la vente du bon d'examen prioritaire ou la réception du produit de cette vente; l'utilisation du produit d'une telle transaction; le potentiel de nos produits candidats, l'élaboration de programmes de recherche et développement, ainsi que le moment du lancement des essais précliniques et cliniques ou leur nature.

Ces déclarations sont de nature « prospective » dans la mesure où elles se fondent sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses se révèlent inexactes. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits ou projetés aux présentes comprennent notamment les risques liés à la conclusion de la convention d'achat d'actions pour les activités liées aux produits thérapeutiques dérivés du plasma; à la conclusion de l'entente d'acquisition d'actifs en lien à la vente du bon d'examen prioritaire, la capacité de la Société d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation réussie de produits candidats, le cas échéant, à l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur ses activités commerciales, les développements cliniques, les activités des autorités de réglementation, ses résultats financiers et son entreprise, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, des activités de fabrication ou de commercialisation; le succès et le lancement en temps opportun d'essais cliniques ainsi que leur achèvement, la capacité de Liminal BioSciences de se prévaloir d'occasions d'affaires ou de financement dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes généralement liées à la recherche et au développement, les essais cliniques et les processus connexes d'examen et d'approbation des organismes de réglementation ainsi que tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus complète de ces risques et incertitudes et d'autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent largement de nos attentes actuelles dans les documents et les rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des commissions des valeurs mobilières canadiennes, notamment dans le rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et dans les documents et les rapports déposés de temps à autre par la Société. Ces risques pourraient être amplifiés par la pandémie de COVID-19 et son impact éventuel sur les activités de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives. Les investisseurs actuels et éventuels sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives ni aux estimations, qui ne sont valides qu'en date des présentes. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et des règlements applicables aux valeurs mobilières.

