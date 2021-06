LAVAL, QC et CAMBRIDGE, Angleterre, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq : LMNL) (TSX : LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé le résultats des votes tenus lors de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée ») de 2021 qui a eu lieu virtuellement le 4 juin 2021. Un nombre total de 22,136,650 actions ordinaires ont été votées, représentant 73,93 % des votes rattachés aux actions ordinaires émises et en circulation de Liminal BioSciences.

Élection des administrateurs de la Société

Les six (6) candidats aux postes d'administrateurs, tel qu'indiqué à la Circulaire, ont été élus jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que leurs remplaçants soient dûment élus ou nommés.

Nom du candidat

Pour

Abstention



Votes %

Votes % Simon Best

20 490 765 99,60

82 743 0,40 Gary Bridger

20 492 561 99,61

80 948 0,39 Neil A. Klompas

20 519 980 99,74

53 529 0,26 Alek Krstajic

20 515 813 99,72

57 695 0,28 Eugene Siklos

20 497 078 99,63

76 391 0,59 Timothy Steven Wach

20 452 717 99,41

120 791 0,59

Nomination des auditeurs

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a été nommé à titre d'auditeurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et les administrateurs ont été autorisés à déterminer leur rémunération.

Modification aux statuts constitutifs

La modification des statuts constitutifs de la Société changeant le lieu au Canada où se trouve son siège social, de la province de Québec à la province de l'Ontario, à la discrétion du Conseil d'administration, a été approuvée.

Le détail du résultat des votes tenus lors de l'assemblée 2021 est disponible sur les sites de SEDAR au www.sedar.com et de la SEC au www.sec.gov.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de traitements novateurs pouvant répondre aux besoins non comblés des patients atteints de maladies surtout associées à une fibrose et affectant notamment le système respiratoire, le foie et les reins. En décembre 2020, le principal produit candidat à base de petites molécules de Liminal BioSciences, le fezagepras (PBI-4050), a fait son entrée dans un essai clinique de phase 1 au Royaume-Uni pour que soit évaluée l'administration de multiples doses croissantes à des volontaires en bonne santé, selon une exposition quotidienne à des doses plus élevées que celles évaluées dans le cadre de nos essais cliniques de phase 2 terminés. Après un premier examen des données provisoires de l'étude de phase 1, la Société a décidé de mettre fin à ses plans de faire passer le fezagepras à une étude clinique de phase 2 sur la fibrose pulmonaire idiopathique et à une étude de phase 1a/2b sur l'hypertriglycéridémie, pendant qu'elle évalue l'impact du profil des données pharmacocinétiques observées dans l'étude en cours.

La Société exerce des activités liées aux produits thérapeutiques dérivés du plasma, y compris les activités liées au RyplazimMD (plasminogène) (« RyplazimMD »), par l'entremise de ses filiales, Prometic Bioproduction Inc., l'usine de fabrication de produits thérapeutiques dérivés du plasma de la Société, et Prometic Biotherapeutics Inc., titulaire de la demande d'homologation de produit biologique (Biological License Application, « BLA ») visant le RyplazimMD.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives sur les objectifs, les stratégies et les activités de Liminal BioSciences. Ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes. L'information prospective comprend des déclarations concernant notamment : l'exercice éventuel de l'option détenue par Kendrion visant à acheter les activités liées au RyplazimMD de Liminal BioSciences; l'obtention du produit tiré de la vente d'un PRV; l'utilisation du produit tiré de cette opération; le potentiel de nos produits candidats; l'élaboration de programmes de recherche et développement, ainsi que le moment du lancement des essais précliniques et cliniques ou leur nature.

Ces déclarations sont de nature « prospective » puisqu'elles sont fondées sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits ou projetés aux présentes comprennent notamment les risques liés à l'exercice éventuel de l'option; la capacité de la Société à monétiser le PRV ou à assurer le développement, la fabrication et la commercialisation réussie de produits candidats, le cas échéant; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités commerciales de la Société, les développements cliniques, les activités des autorités de réglementation, ses résultats financiers et son entreprise; la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement ou des activités de fabrication ou de commercialisation; le succès et la durée d'essais cliniques; la capacité de Liminal BioSciences de se prévaloir d'occasions de financement ou d'affaires dans l'industrie pharmaceutique; les incertitudes généralement liées à la recherche et au développement, les essais cliniques et les processus connexes d'examen et d'approbation des organismes de réglementation, ainsi que tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive de ces risques et incertitudes et d'autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent largement de nos attentes actuelles dans les documents et rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment le rapport annuel sur formulaire 20-F, pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et dans les documents et rapports que la Société déposera à l'occasion à l'avenir. Ces risques pourraient être amplifiés par la pandémie de COVID-19 et son impact éventuel sur l'entreprise de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation des déclarations prospectives. Les investisseurs actuels et éventuels sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux estimations, qui valent uniquement en date des présentes. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué en raison d'une nouvelle information, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus par les lois et règlements sur les valeurs mobilières applicables.

