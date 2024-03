Lime Santé complète une ronde de financement de 2,25M pour réinventer l'expérience patient

QUÉBEC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Lime Santé, le leader québécois de la mesure de l'expérience et des résultats déclarés par les patients, annonce la clôture d'une ronde de financement Seed de 2,25M en accueillant Investissement Québec, Desjardins et la firme 3CC | Third Culture Capital comme investisseurs de la société.

Lime Santé - Équipe de gestion (Groupe CNW/Lime Santé inc.)

Au cœur de la transformation numérique des systèmes de soins de santé canadiens, Lime Santé se positionne désormais comme la plateforme logicielle par excellence pour automatiser la mesure et l'interprétation des données liées à l'expérience patient. L'adoption de ses produits par les établissements de santé dans 4 provinces et territoires canadiens a déjà permis de rejoindre plus de 150,000 patients en 2023.

« Nous sommes très fiers d'avoir rallié des partenaires d'envergure à notre projet pour accélérer l'adoption de nos produits dans les établissements de santé. Nous participons à une véritable transition vers des soins axés sur la valeur, ce qui contribuera directement à l'amélioration de la qualité des soins », explique Francis Robichaud, président de Lime Santé.

L'entreprise, fondée en 2020, se distingue par sa mission à impact social positif et sa certification B Corp. Dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, la plateforme Lime répond à un besoin criant de mesurer l'expérience et les résultats patients en temps réel sans charge administrative supplémentaire. L'entreprise crée des ponts d'intégration logiciels pour automatiser les échanges avec les patients et maximise l'utilisation des grands modèles de langages (Large Language Models) afin de faciliter l'interprétation des résultats.

Lime Santé prévoit utiliser les fonds de cette ronde de financement pour soutenir son expansion commerciale dans le reste des provinces canadiennes, tout en continuant d'investir dans le développement de ses différentes lignes de produits. De plus, l'entreprise envisage de conclure de nouveaux partenariats commerciaux avec d'autres acteurs majeurs de l'industrie des technologies de la santé afin d'étendre la distribution de ses solutions à l'international.

« Un réseau de la santé efficace passe par des innovations comme la plateforme Lime, qui mise sur les données et l'expérience patient. L'ingéniosité québécoise a le pouvoir de faire évoluer notre système de santé, et la solution proposée par cette entreprise en constitue un bon exemple », souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Nous sommes heureux de contribuer à la modernisation de toutes les industries, incluant les sciences de la vie. Grâce à Impulsion PME, Investissement Québec soutient de jeunes entreprises d'ici qui, comme Lime, favorisent l'émergence d'idées et le développement de solutions en fonction de la réalité sur le terrain et des besoins évolutifs de la population du Québec et d'ailleurs », mentionne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« Lime Santé a bénéficié d'un accompagnement sur mesure par Startup en Résidence, l'accélérateur de Desjardins, reflétant notre engagement envers le soutien des jeunes entreprises technologiques prometteuses. Participer à la ronde d'investissement de Lime Santé est une démonstration de plus de notre volonté d'appuyer la croissance des entreprises innovantes génératrices d'impact socio-économique », affirme Michel Cantin, vice-président, Développement et Partenariats au Mouvement Desjardins.

« Nous sommes ravis de voir Lime Santé franchir une étape financière importante. Nous pensons qu'ils créent une solution en Amérique du Nord qui non seulement améliore l'expérience de soins pour les patients et leurs familles, mais permet également aux prestataires et aux systèmes de santé de comprendre et d'évaluer la manière dont ils continuent d'offrir une expérience de soins de la plus haute qualité à leurs communautés. », cite Julien L. Pham, Founder & Managing Partner, 3CC | Third Culture Capital.

À propos d'Impulsion PME

Le programme Impulsion PME, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement du Québec, vise à aider les jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance à avoir accès à du capital de démarrage. Ce programme a été renouvelé en avril 2023 avec une nouvelle enveloppe de 120 millions de dollars issue de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027 et de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 2022-2025.

À propos de Desjardins Holding Financier

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de 3CC | Third Culture Capital

3CC | Third Culture Capital est une société de capital-risque en phase d'amorçage fondée par des immigrants, dirigée par des médecins et certifiée par la diversité, axée sur les entreprises émergentes de technologies de la santé et de 'techbio' qui révolutionnent la prestation de soins modernes tout en optimisant et en remodelant l'expérience de soins, à la fois pour les patients et les prestataires.

3CC donne la priorité aux compagnies dont les fondateurs ont un état d'esprit de « troisième culture » permettant ainsi à ces individus de tous horizons de créer des solutions transformatrices qui rendront les soins de santé plus inclusifs et équitables.

Leur équipe de fondateurs, d'investisseurs et d'opérateurs travaille avec des entrepreneurs pour les aider à transformer leur vision en réalité, en s'appuyant sur des expériences durement acquises au fil des années, à faire grandir quelques-unes des entreprises les plus prospères au monde. Pour en savoir plus sur 3CC et leur portefeuille actuel, visitez www.thirdculturecapital.com.

SOURCE Lime Santé inc.

Renseignements: Courriel: [email protected], Site web: https://lime.health