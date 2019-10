LiiV acquiert Telmar pour ouvrir la voie à l'intelligence créative

La société mère de Splashlight, chef de file dans le domaine du contenu visuel, s'associe à une société de connaissances sur les médias intelligents fondées sur des données afin d'étendre son offre d'outils de marketing avancés

NEW YORK, 10 octobre 2019 /CNW/ - LiiV™, société mère fondée par les propriétaires de Splashlight, a annoncé avoir fait l'acquisition de Telmar™ , entreprise de connaissances sur les médias intelligents forte de 51 ans d'activité et de 25 000 utilisateurs à l'échelle internationale.

L'association entre Splashlight et Telmar donnera lieu au lancement d'une nouvelle discipline sur le marché : l'intelligence créative, une méthode révolutionnaire de collecte de données concernant des campagnes créatives qui permet aux spécialistes en marketing de véritablement comprendre la clientèle visée sans envahir sa sphère privée.

« LiiV s'est inspirée d'une conception de l'intelligence créative jusqu'alors uniquement mise en œuvre par l'entremise de Splashlight », a déclaré James Ingram, fondateur de LiiV et chef de la direction de Splashlight et de Telmar. « Telmar est un autre élément essentiel du plan d'action relatif à l'intelligence créative. Sa maîtrise de différents flux de données concernant le public cible est fondamentale pour ouvrir la voie à un succès commercial et créatif pour plus de 700 clients et pour une nouvelle génération de spécialistes en marketing. »

« Telmar est reconnue comme un partenaire impliqué et de confiance pour les agences, les marques et les éditeurs les plus importants », a déclaré Corey Panno, vice-président principal de Telmar. « En tant que partie intégrante de LiiV, nous nous réjouissons de pouvoir faire valoir notre expertise dans le domaine des plans médias et de l'extraction de connaissances pour aider les spécialistes en marketing à mieux relever les nouveaux défis qui se présentent. »

Fonctionnant présentement sous le même toit, Splashlight et Telmar apportent sur le marché une solution plus complète et homogène. La technologie d'intelligence créative mesure la réaction des consommateurs vis-à-vis d'images de manière à aider les marques à atteindre les cibles adéquates et à parfaire leurs campagnes pour ces publics spécifiques.

En outre, l'intelligence créative est une composante essentielle de la science émergente de l'anthropologie numérique qui offre aux chercheurs une méthode non invasive pour étudier nos modes de vie, de travail et de loisirs.

Le monde a véritablement besoin de nouvelles inventions qui aident les décideurs à comprendre la vie numérique et son lien avec la vie physique. Par l'entremise de l'anthropologie numérique, LiiV propose de nouvelles façons de comprendre la réalité de notre mode de vie actuel ainsi que de notre mode de création d'identité et de socialisation, tout en respectant notre sphère privée. Cette méthode permet d'obtenir des connaissances approfondies sur la manière dont les consommateurs réagissent vis-à-vis d'un contenu visuel et de la stratégie d'une marque, en tenant compte d'un plus grand nombre de points de données concernant le comportement humain.

« La formation de LiiV est très importante pour nous, pas uniquement en tant qu'entreprise, mais aussi du point de vue de ce qu'elle peut apporter aux spécialistes créatifs dans le monde entier. Nous tenons à leur donner les moyens de mieux comprendre les gens, leurs comportements et ce qui leur permet de se développer », a indiqué Benoit Lagarde, fondateur de LiiV, co-fondateur de Splashlight et président de Telmar. « Nous commençons avec ces deux sociétés, mais il ne s'agit que des premières connexions à être établies au niveau du carrefour, en plein essor, entre technologie, créativité et sciences humaines, trois disciplines qui composent le domaine de l'anthropologie numérique. »

À propos de LiiV

Splashlight Holding LLC, exerçant ses activités sous le nom commercial LiiV, est une société de portefeuilles dédiée à la mise en œuvre de l'intelligence créative à travers la promotion des intérêts, une direction éclairée, des partenariats universitaires et des plateformes technologiques. Fondée par James Ingram et Benoit Lagarde, soutenue par Boathouse Capital et dirigée par une équipe de gestion d'envergure mondiale, LiiV met en place et investit dans des organisations stratégiques d'avant-garde se situant au croisement entre technologie, créativité et sciences humaines. Pour en savoir plus sur LiiV et ses filiales, visitez le site LiiV.com

À propos de Telmar

Telmar Group Inc. est le plus grand fournisseur indépendant au monde de solutions de ciblage stratégique et de plans médias destinés aux publicitaires, aux spécialistes en marketing, aux agences, aux sociétés de médias et aux fournisseurs de données. Fort de ses 51 ans d'activité, Telmar fait bénéficier plus de 25 000 utilisateurs issus de 100 pays de solutions innovantes et indépendantes en termes de données dans le but d'analyser des milliers d'ensembles de données relatifs aux consommateurs et aux médias et d'évaluer les marchés cibles, le public, la portée et la fréquence ainsi que la performance des médias.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1006985/LiiV_Logo.jpg

SOURCE LiiV

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Dan Capawana, Resound Marketing pour LiiV, dan@resoundmarketing.com, (609) 279-0050 x109, http://www.LiiV.com

Related Links

http://www.LiiV.com