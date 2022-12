Ligne d'interconnexion Hertel-New York - RAPPEL

QUÉBEC, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rappelle le début de la consultation ciblée sur le projet de ligne d'interconnexion Hertel-New York sur le territoire des municipalités régionales de comté Roussillon, Le Haut-Richelieu et Les Jardins-de-Napierville par Hydro-Québec à compter d'aujourd'hui à 19 h. Les séances pourront se poursuivre les jours suivants selon les besoins du public et de la commission.

Date : Le 13 décembre 2022 Heure : 19 h Endroit : Salle Héron Impérial - Plaza Rive-Sud

500, avenue du Golf, La Prairie

Aussi en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

Comment participer

La consultation ciblée se déroule en présence de l'initiateur du projet et des personnes-ressources convoquées. Elle a pour but de permettre à la population et à la commission de s'informer sur le projet pour bien comprendre ses enjeux et plus spécifiquement ceux en lien avec les cibles identifiées par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Toute personne intéressée pourra poser ses questions, faire part de ses préoccupations, opinions et suggestions sur place devant la commission en s'inscrivant au registre disponible sur le site Web du BAPE, à l'accueil de la salle, ou encore en téléphonant au 1 800 463-4732 poste 6.

Afin de faciliter la participation citoyenne, le BAPE met à la disposition des participants des outils pour participer aux travaux et pour préparer un mémoire ou une présentation verbale.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

