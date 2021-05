Lightspeed s'associe à Google pour aider les détaillants locaux à augmenter leurs chiffres d'affaires

L'intégration permet aux détaillants omnicanaux d'automatiser les publicités et les niveaux de stock en temps réel directement à partir de la plateforme Lightspeed.

MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW/ - Lightspeed (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), fournisseur de premier plan de plateformes de commerce omnicanaux infonuagiques, a annoncé aujourd'hui l'intégration des outils Google directement dans sa plateforme, afin d'aider les commerces indépendants du monde entier à rouvrir en toute sécurité et à l'expansion de leur capacité en magasin. Avec l'intérêt accru des consommateurs pour l'achat local, l'intégration directe entre Lightspeed et Google permettra aux détaillants indépendants de gérer plusieurs outils Google directement dans leur plateforme de commerce Lightspeed, sans frais additionnels.

Cette annonce arrive alors que de nouvelles données de Google suggèrent que les consommateurs s'intéressent à l'achat local, mais que nombre d'entre eux commencent leur parcours en ligne. Selon ces données, les recherches « local » + « commerce(s) » ont augmenté de plus de 80 % sur un an, y compris des recherches comme « commerces locaux près de moi » et « soutenir l'achat local ». Les recherches « qui a » + « en stock » ont enregistré une augmentation de plus de 8 000 % par rapport à l'année précédente. Ceci inclut notamment des recherches telles que « qui a de l'équipement de gym en stock ».

La collaboration globale entre Lightspeed et Google intègre trois outils essentiels directement dans la plateforme Lightspeed : Annonces de produits en magasin de Google, Campagnes d'achats intelligents et Google My Business (Google Local Inventory Ads, Google Smart Shopping Campaigns et Google My Business). Cette intégration complète est essentielle pour les détaillants omnicanaux, qui utilisent une approche multicanale pour offrir une expérience client fluide en ligne ou en magasin physique. La nouvelle intégration de Google comprend :

Annonces de produits en magasin de Google : Les détaillants peuvent rejoindre les clients locaux avec des annonces d'inventaire local, directement à partir de la plateforme Lightspeed. Ces annonces aident les acheteurs à proximité à savoir ce qu'ils ont en stock, générant ainsi plus de visites dans leurs magasins physiques.

Les détaillants peuvent rejoindre les clients locaux avec des annonces d'inventaire local, directement à partir de la plateforme Lightspeed. Ces annonces aident les acheteurs à proximité à savoir ce qu'ils ont en stock, générant ainsi plus de visites dans leurs magasins physiques. Campagnes d'achats intelligents : Les consommateurs d'aujourd'hui font leurs achats de manière fluide sur plusieurs plateformes et appareils, en ligne et hors ligne. Avec les campagnes d'achats intelligents, les produits peuvent être affichés sur toutes les propriétés de Google et de joindre les utilisateurs peu importe où et quand ils effectuent des recherches ou consomment du contenu.

Les consommateurs d'aujourd'hui font leurs achats de manière fluide sur plusieurs plateformes et appareils, en ligne et hors ligne. Avec les campagnes d'achats intelligents, les produits peuvent être affichés sur toutes les propriétés de Google et de joindre les utilisateurs peu importe où et quand ils effectuent des recherches ou consomment du contenu. Google My Business : Les clients de Lightspeed peuvent obtenir et gérer une fiche professionnelle Google My Business directement à partir de la plateforme Lightspeed. Les détaillants peuvent ainsi ternir les clients informés au sujet de leurs plus récents changements, qu'il s'agisse des heures d'ouverture du magasin ou des protocoles de sécurité COVID-19 mis en place.

Donner accès à ces outils numériques directement depuis la plateforme Lightspeed s'aligne stratégiquement dans la mission de Lightspeed qui consiste à simplifier les opérations des entreprises et de niveler les conditions de concurrence pour les commerçants indépendants.

« Nous savons qu'une grande partie des ventes aujourd'hui commencent par une recherche Google », a déclaré le fondateur et PDG de Lightspeed, Dax Dasilva. « En combinant leurs forces, Lightspeed et Google éliminent les obstacles qui empêchent les PME de promouvoir efficacement leurs produits en ligne auprès des communautés qui préfèrent acheter localement. Elles leur offrent un tremplin pour simplifier et faire évoluer leurs activités tout en se préparant au retour bienvenu des achats en magasin. »

« Les petites et moyennes entreprises ont été les plus durement touchées pendant la pandémie, mais à l'échelle mondiale, nous avons constaté un cri de ralliement pour les soutenir », affirme Sabrina Geremia, vice-présidente et directrice nationale, Google Canada. « Les clients font leurs achats à la fois en ligne et en magasin et s'attendent à une expérience d'achat simple et fluide entre les deux. À l'approche de la reprise, cette intégration avec Lightspeed fournira une solution évolutive aux commerçants Lightspeed de toutes tailles qui cherchent à atteindre les clients dans cette nouvelle réalité omnicanal. »

Cette nouvelle offre de Lightspeed et Google offrira aux détaillants des possibilités accrues de répondre aux besoins des consommateurs en 2021, qui ont fondamentalement pivoté pour donner la priorité aux achats locaux. Les intégrations de Google My Business et de Annonces de produits en magasin de Google sont actuellement disponibles pour tous les clients détaillants de Lightspeed. La fonction de Campagnes d'achats intelligents de Lightspeed sera lancée dans les mois à venir.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (NYSE etTSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs. Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour en savoir plus : https://fr.lightspeedhq.com/

Suivez nous: LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter

