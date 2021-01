Lightspeed révolutionne la chaîne d'approvisionnement des détaillants indépendants avec le lancement de Réseau de fournisseurs

Le leader mondial du commerce réalise l'intégration des fournisseurs majeurs de l'industrie auprès des petites et moyennes entreprises

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), fournisseur de premier plan de plateformes de commerce omnicanaux infonuagiques, a annoncé aujourd'hui le lancement initial de Lighspeed Réseau de fournisseurs pour les détaillants nord-américains. Alors que l'épidémie de COVID-19 continue de mettre de la pression sur les chaînes d'approvisionnement en 2021, le lancement de la solution de commandes de stocks entièrement intégrée transforme la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les PME en démocratisant l'accès à une visibilité des stocks stratégique auparavant réservé essentiellement aux géants du commerce de détail et en ligne.

Cette intégration directe des commerces et des marques fournit aux détaillants un système de catalogue des fournisseurs avec mise à jour automatique, des outils de gestion des commandes faciles d'emploi et l'expédition automatique au moyen de la plateforme infonuagique de Lightspeed. La plateforme Réseau de fournisseurs de Lightspeed permet aux PME d'adopter facilement un modèle de gestion des stocks fondé sur la demande afin de rester agiles, mettant ainsi les commerces indépendants sur un pied d'égalité avec les grandes chaînes, tout en donnant accès aux fournisseurs à une clientèle prête à faire des achats et à des données de vente en temps réel.

« Relier les PME de l'industrie du commerce de détail directement à leurs fournisseurs au moyen de Lightspeed Réseau de fournisseurs est tout simplement révolutionnaire. Ce nouvel outil permet aux commerces indépendants de découvrir de nouveaux produits, de vendre plus facilement en ligne et de faire meilleur usage de leurs capitaux afin d'augmenter de manière stratégique la fréquence des commandes, a expliqué Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. « Les perturbations de 2020 ont renforcé la nécessité pour les PME d'avoir recours à la technologie afin de rester agiles, et la plateforme Réseau de fournisseurs cadre parfaitement avec la mission de Lightspeed visant à consolider la résilience opérationnelle des PME. »

« Avec la croissance de la demande pour les produits liés aux vélos et le fait que les stocks sont restreints, l'accès aux produits et la visibilité des stocks sont la clé du succès des PME, a déclaré Charles Bisaillon, responsable du succès de vente chez Specialized Bicycle Components. « L'intégration directe dont bénéficie notre marque avec Lightspeed crée un écosystème qui permet à nos détaillants d'avoir une visibilité complète des produits de Specialized afin de répondre à la demande croissante, une capacité cruciale en 2021. »

Principaux avantages de Lightspeed Réseau de fournisseurs :

Un catalogue harmonisé. Fournit le même accès direct aux fournisseurs et la même visibilité des stocks que les magasins à grande surface, le tout facilement géré au moyen d'une seule plateforme.

Fournit le même accès direct aux fournisseurs et la même visibilité des stocks que les magasins à grande surface, le tout facilement géré au moyen d'une seule plateforme. Automatise les commandes manuelles et regroupe les portails de fournisseurs dans le PDV. Améliore la transparence quant au moment où l'envoi sera reçu et les marchandises qu'il contiendra, ce qui raccourcit le cycle de réception et permet de mettre plus rapidement les articles entre les mains des consommateurs.

Améliore la transparence quant au moment où l'envoi sera reçu et les marchandises qu'il contiendra, ce qui raccourcit le cycle de réception et permet de mettre plus rapidement les articles entre les mains des consommateurs. Facilite la découverte de nouveaux fournisseurs et de nouveaux produits. Les détails des produits, y compris des photos, sont importés dans le PDV d'un simple clic, éliminant ainsi une barrière à la vente en ligne.

Les détails des produits, y compris des photos, sont importés dans le PDV d'un simple clic, éliminant ainsi une barrière à la vente en ligne. Meilleur contrôle de l'image de marque des fournisseurs. Le processus d'importation facile pour les détaillants fait en sorte qu'ils utilisent les noms, les descriptions de produits et les images de haute qualité approuvés par la marque.

Le processus d'importation facile pour les détaillants fait en sorte qu'ils utilisent les noms, les descriptions de produits et les images de haute qualité approuvés par la marque. Offre aux fournisseurs des données de vente agrégées et anonymes en temps réel. Les marques bénéficient d'une visibilité sans précédent des marchandises vendues par les détaillaints indépendants.

La plateforme Lightspeed Réseau de fournisseurs sera initialement disponible pour les détaillants des domaines du vélo, des sports extérieurs, des bijoux et des animaux de compagnie. Pour obtenir plus de renseignements et pour faire partie de ce catalogue en pleine croissance, visitez le fr.lightspeedhq.com/partenaires/reseau-de-fournisseurs/.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (NYSE etTSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs. Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour de plus amples renseignements, visitez : lightspeedhq.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Sécurities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

