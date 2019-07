Lightspeed Retail : ajout de nouvelles fonctionnalités au meilleur logiciel de gestion des stocks de sa catégorie

Lightspeed, chef de file international en matière de logiciel PDV, présente de nouvelles fonctionnalités permettant de mieux gérer les stocks et ainsi donner aux détaillants indépendants plus de contrôle sur leurs opérations quotidiennes

MONTRÉAL, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed (TSX: LSPD), fournisseur de premier plan de logiciels, solutions et systèmes de soutien omnicanal au point de vente pour plus de 49 000 restaurateurs et détaillants indépendants, a annoncé aujourd'hui l'ajout de nouvelles fonctionnalités axées sur les stocks à sa suite complète d'outils Lightspeed Retail. Ces fonctionnalités permettront à Lightspeed de fournir une gestion des stocks inégalée, en offrant aux détaillants des données additionnelles leur permettant d'avoir un portrait plus précis des ventes de leur commerce.

« Il y avait une demande de plus en plus marquée pour un outil de mesure qui aiderait les détaillants ayant une structure verticale complexe à mieux gérer les surplus et les ruptures de stock qui surviennent fréquemment à la suite de mouvements de produits, a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. Ces fonctionnalités aident nos clients à cerner parfaitement les facteurs qui affectent leurs stocks, des articles qui se vendent rapidement aux bons de commande, de manière à ce qu'ils puissent planifier leurs opérations en conséquence. »

NOUVEAUTÉS DE LIGHTSPEED RETAIL

Rapport de rupture de stock : Les détaillants peuvent déterminer la source des problèmes courants entraînant des ruptures de stock au moyen de rapports d'inventaire complets, tenant compte à la fois des produits vendus au moyen de Lightspeed Retail et de Lightspeed eCommerce, de manière à avoir en main des données d'inventaire à jour et exactes.

Permet une gestion intelligente et intégrée des précommandes et commandes en souffrance, que ce soit en ligne ou en magasin, auxquelles il est possible d'accéder à l'aide du rapport de rupture de stock.

Tableau de données personnalisées : Met l'accent sur les objectifs globaux du magasin, notamment les revenus, les marges, les profits, les ventes, les rabais et les remboursements.

Retours aux fournisseurs : Repensé afin de faciliter la gestion des stocks, notamment les quantités sur les commandes retournées.

Prise en charge de nouveaux formats et dimensions d'images : Permet aux commerçants de présenter leurs produits de manière plus détaillée en ligne, ce qui aide les entreprises à intégration verticale de luxe à offrir des expériences plus attrayantes et à augmenter leurs ventes.



Des clients de Lightspeed Retail ont déjà pu constater un impact positif sur leurs opérations quotidiennes depuis qu'ils utilisent les nouvelles fonctionnalités.

« Avec le nouveau rapport de rupture de stock dans Lightspeed, la gestion de mes stocks est un pur bonheur », a affirmé Theresa Pederson de la boutique de lingerie Bodacious Bustlines.

« Grâce aux améliorations que Lightspeed a apportées à ses fonctions de gestion des stocks, nous pouvons maintenant avoir un portrait plus exact de ce que nous avons vraiment en stock » a déclaré Tim Black, du détaillant et service de guides de plein air NOC Adventure Center.

« Mon travail c'est les chiffres; les données d'inventaire et les marges doivent être exactes, a expliqué Lori Ashcroft de l'organisation de baseball West Michigan Whitecaps. À l'aide du rapport de rupture de stock, je peux voir d'un coup d'œil quelles sont les marchandises que je n'ai plus en stock. Ce rapport est aussi très utile pour nos commandes en souffrance en ligne. Depuis que nous avons commencé à l'utiliser, je n'ai eu aucun problème; tout fonctionne parfaitement. »

EN PRÉPARATION

Application Retail POS pour iOS : Un nouveau design épuré pour une expérience PDV mobile améliorée, avec de nouvelles séquences de tâches plus fluides.

Registre des ventes : Reconçue pour offrir une plus grande facilité d'emploi, cette fonctionnalité permet aux cassiers et propriétaires de boutique d'accéder rapidement aux données de commandes en cours et de vente, afin de créer une séquence plus fluide des tâches de vente.

Améliorations de l'importation : Conçue pour aider à réduire le temps nécessaire aux clients pour la configuration, l'importation d'articles dans Lightspeed n'a jamais été aussi facile grâce aux améliorations apportées à la migration de données provenant d'autres plateformes et à l'augmentation de la limite d'articles.

LES FONCTIONS DE GESTION DES STOCKS PRÉFÉRÉES DES CLIENTS

Gérez vos stocks grâce au suivi des coûts et des marges de profit.

Maîtrisez parfaitement vos stocks, des bons de commande aux transferts, en passant par les retours aux fournisseurs et les commandes spéciales.

Écoulez vos marchandises et soyez au courant de vos quantités en stock en utilisant des seuils de réapprovisionnement et de quantités adéquates.

Accédez à plus de 14 millions d'articles de catalogues de fournisseurs prétéléchargés pour trouver de nouveaux produits à acheter et à vendre.

