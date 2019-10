Lightspeed POS Inc. annonce la conclusion d'une entente pour acquérir Kounta

Lightspeed renforce sa présence en Asie-Pacifique par l'acquisition d'une équipe de classe mondiale

MONTRÉAL, le 20 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD), fournisseur de premier plan de systèmes de points de vente omnicanales pour plus de 51 000 emplacements clients[1] à travers le monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle acquerra Kounta Holdings PTY, une société australienne en pleine croissance spécialisée dans les systèmes de points de vente infonuagiques pour les petites et moyennes entreprises du domaine de l'hôtellerie.

L'acquisition de Kounta renforcera les ressources de Lightspeed, ce qui lui permettra d'assurer une expérience client encore plus agréable tout au long de son expansion en Asie-Pacifique. Kounta contribue aussi le talent et l'expertise nécessaires à Lightspeed dans sa quête de devenir un chef de file mondial dans le domaine des plateformes de commerce infonuagiques pour les petites et moyennes entreprises qui donnent vie à nos villes et communautés à travers le monde.

Cette acquisition renforce la présence de Lightspeed à travers l'Australie et la Nouvelle Zélande par plus de 7 000 emplacements clients1, y compris des marques phares de cafés, bars, restaurants, hôtels-boutiques de haut de gamme, et plus.

« Le rendement impressionnant de Kounta est attribuable à son équipe, que nous sommes fiers d'accueillir dans la famille de Lightspeed, » a déclaré M. Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. « Lorsque des esprits allumés collaborent ensemble, nos clients bénéficient de l'innovation qui en résulte, permettant aux petites et moyennes entreprises à travers le monde à atteindre leur plein potentiel » d'ajouter M. Dasilva.

« Se joindre à Lightspeed, un chef de file reconnu, est le résultat de la réussite de nos efforts et aussi de notre passion partagée pour le soutient des entreprises indépendantes. » a déclaré M. Nick Cloete, fondateur et PDG de Kounta. « Nous nous réjouissons de combiner nos forces avec Lightspeed, une entreprise avec laquelle nous partageons une même mission, une culture d'entreprise et une vision de la technologie commune. »

Détails de la transaction

Fondée en 2012, Kounta a engendré des revenus annuels d'environ 6.4 millions de dollars américains2 lors de son plus récent exercice clos le 30 juin, 2019. Lightspeed acquerra toutes les actions émises et en circulation de Kounta en contrepartie d'environ 35,3 millions3 de dollars américains en liquidités à la clôture de la transaction et l'émission de 306 290 actions à droit de vote subalterne de Lightspeed, d'une valeur de 25,054 dollars américains par actions, assujetti à des ajustements du fonds de roulement postérieurs à la clôture. De plus, Lightspeed versera 7,5 millions3 de dollars américains en paiements liquides différés ainsi que l'émission de 299 692 actions à droit de vote subalterne, d'une valeur de 25,054 dollars américains par action, à certains employés de Kounta si certains objectifs financiers sont atteints et s'ils sont toujours employés par Kounta en juin 2020 et octobre 2021. Un montant additionnel de 3,4 millions3 de dollars américains lié à une entente de commercialisation stratégique est payable en trois versements annuels à partir de la clôture de la transaction. La clôture est attendue avant la fin du mois en cour, sujet à des conditions de clôture usuels.

De plus amples renseignements concernant cette transaction seront communiqués lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre 2020 de Lightspeed, le 7 novembre 2019.

À propos de Kounta Holdings PTY LTD

Kounta est une entreprise de technologie australienne dont la mission est d'offrir des solutions de points de vente abordables, simples et efficaces afin d'aider les commerçants à mieux gérer et faire croître leurs entreprises. Chef de file dans le développement de solutions de points de vente omnicanales agnostiques de haute performance et de systèmes de gestion d'entreprise pour les restaurants et l'industrie hôtelière, Kounta dessert plus de 7 000 emplacements clients, principalement situés dans toute l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 800 employés, Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques, y compris les déclarations concernant les avantages attendus à la suite de l'acquisition de Kounta par Lightspeed, y compris les plans d'expansion dans la région de l'APAC, nos perspectives commerciales, nos objectifs, plans et priorités stratégiques et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Ce communiqué de presse doit être lu conjointement avec les facteurs de risque importants énumérés dans notre dernier rapport de gestion et à la rubrique « Facteurs de risque » de notre dernière notice annuelle, qui peuvent être consultés sous notre profil sur le site de SEDAR au www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines hypothèses que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant la Société et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Rien ne garantit que les avantages attendus à la suite de l'acquisition de Kounta par Lightspeed, y compris les plans d'expansion dans la région de l'APAC seront réalisés. La pénétration dans les marchés de la région de l'APAC pourrait différer sensiblement des attentes actuelles.

[1] Mesures non-IFRS : Un emplacement client est un emplacement client facturable pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation. Un seul client distinct peut avoir plusieurs emplacements clients, qu'il s'agisse d'emplacements physiques ou de sites de commerce électronique. [2] Non audité. Déterminée conformément aux normes IFRS [3] Converti en dollars américain avec un taux de change de 0.6831, le taux de change de la Banque de réserve d'Australie en dollars américains le 18 octobre 2019. [4] La moyenne pondérée des parts à la Bourse de Toronto (TSX) pendant les dix jours ouvrables immédiatement précédant la date d'aujourd'hui et converti en dollars américain avec un taux de change de 0.7615, le taux de change de la Banque du Canada en dollars américains le 18 Octobre, 2019.

