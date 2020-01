Lightspeed POS inc. annonce l'acquisition de Gastrofix

Lightspeed renforce sa position dominante en Europe avec l'acquisition d'un chef de file en services infonuagiques en Allemagne

MONTRÉAL, le 7 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS inc. (TSX: LSPD), fournisseur de premier plan de systèmes de points de vente omnicanales pour plus de 57 000 petites et moyennes entreprises à travers le monde dans les industries du commerce au détail et la restauration, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente pour acquérir Gastrofix, un leader en pleine croissance spécialisée dans les logiciels infonuagiques de points de vente du domaine de l'hôtellerie en Allemagne.

L'acquisition par Lightspeed d'un chef de file en systèmes infonuagiques de PDV du domaine de l'hôtellerie en Allemagne réunit deux équipes complémentaires et hautement performantes afin de mieux soutenir les détaillants européens dans leur transition vers le nuage.

Avec l'ajout des plus de 8 000 emplacements clients de Gastrofix, incluant le restaurant étoilé par le guide Michelin Seven Seas (Hamburg), le gagnant du Leaders Club Bar Shuka (Frankfurt) et le luxueux Steigenberger Hotels and Resorts, Lightspeed solidifie sa présence en Europe, notamment en Allemagne, en Autriche et en Norvège, ainsi ouvrant l'accès à un éventail de services infonuagiques conçus pour propulser les entreprises européennes. Avec sa plus récente acquisition, Lightspeed possède maintenant la capacité d'offrir des solutions à des détaillants et restaurateurs dans toutes les régions clés de l'Europe.

Cette acquisition est opportune car les lois fiscales allemandes qui seront introduites en 2020 pourraient pousser les détaillants et restaurateurs à passer à des systèmes de PDV infonuagiques pour les aider à gérer leur entreprise et à répondre aux nouvelles exigences réglementaires.

Cette acquisition s'inscrit dans la dynamique de croissance de Lightspeed, qui a réalisé une série d'acquisitions en 2019, dont : Chronogolf, une solution pour les exploitants de terrains de golf, iKentoo, un fournisseur de solutions de PDV basé en Suisse qui dessert des détaillants dans plus de 14 pays en Europe et en Afrique et Kounta, un fournisseur de premier plan dans le secteur de l'hôtellerie basé en Australie.

« L'ajout de Gastrofix à notre équipe consolide davantage Lightspeed en tant que leader dans la technologie de PDV infonuagique et établit notre immense empreinte en alimentant les PME à travers le monde », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. « Nous sommes fiers d'accueillir les employés passionnés de Gastrofix chez Lightspeed. Ensemble, nous allons créer de nouvelles opportunités pour les entreprises du secteur de l'hôtellerie afin qu'elles puissent atteindre leur potentiel de croissance dans un contexte de changements dans l'industrie. Lightspeed continuera à réaliser d'autres investissements pour faire avancer les PME complexes grâce au soutien de la meilleure technologie du marché. »

« L'objectif commun de Gastrofix et de Lightspeed de numériser l'industrie de l'hôtellerie avec des solutions infonuagiques polyvalentes et efficaces basées a fait que le jumelage était parfait », a déclaré Reinhard Martens, fondateur et PDG de Gastrofix. « Nous sommes ravis de pouvoir combiner nos ressources pour atteindre de nouveaux clients à travers l'Europe ».

Avec l'ajout de bureaux à Berlin et Hambourg, la présence de Lightspeed comprend maintenant neuf bureaux européens, incluant une présence à Amsterdam, Gand, Londres, Genève, Lausanne, Zurich et Paris.

DÉTAILS DE LA TRANSACTION

Lightspeed acquerra la totalité des actions en circulation de Gastrofix pour un prix d'achat de base d'environ 61 millions $ US en liquidités à la clôture et l'émission de 1 437 930 actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed, à une valeur de 28,16 $ US par action, assujetti à des ajustements du fonds de roulement postérieurs à la clôture. De plus, certains employés de Gastrofix peuvent obtenir une contrepartie en liquidités différée additionnelle de 4.0 millions $ US ainsi qu'une émission de 95 464 actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed, à une valeur de 28,16 $ US par action, jusqu'en janvier 2022 si divers objectifs de rendement sont atteints.

Un montant additionnel pouvant atteindre 10.6 millions $ US en contrepartie en liquidités reportée ainsi que l'émission d'un maximum de 250 598 actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed à une valeur de 28,16 $ US par action, sont payables ou peuvent être émis aux actionnaires vendeurs de la société si les revenus dépassent les revenus prévus provenant du marché allemand au cours de chacune des deux prochaines années.

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019, Gastrofix devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 12,5 millions de dollars US, calculé conformément aux normes allemandes HGB. La société est actuellement en cours de conversion aux IFRS et prévoit un éventuel ajustement comptable visant à réduire les revenus d'environ 1,7 M$ pour cette période afin de comptabiliser certains revenus de revendeurs sur une base nette.

De plus amples renseignements concernant cette transaction seront communiqués lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre de Lightspeed.

À PROPOS DE LIGHTSPEED POS INC.

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise. Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 900 employés, Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques, y compris les déclarations concernant les avantages attendus à la suite de l'acquisition de Gastrofix par Lightspeed, y compris les plans d'expansion en Europe, nos perspectives commerciales, nos objectifs, plans et priorités stratégiques et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Ce communiqué de presse doit être lu conjointement avec les facteurs de risque importants énumérés dans notre dernier rapport de gestion et à la rubrique « Facteurs de risque » de notre dernière notice annuelle, qui peuvent être consultés sous notre profil sur le site de SEDAR au www.sedar.com. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines hypothèses que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements. Ces déclarations prospectives sont fournies afin de donner des informations sur les avantages attendus de l'acquisition de Gastrofix par Lightspeed, y compris nos plans d'expansion en Europe. Les lecteurs sont avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.

Rien ne garantit que les avantages attendus à la suite de l'acquisition de Gastrofix par Lightspeed, y compris les plans d'expansion en Europe seront réalisés. La pénétration dans les marchés européens pourrait différer sensiblement des attentes actuelles.

