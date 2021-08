Lightspeed Payments est déployé auprès des commerçants de l'industrie de la restauration de cinq marchés européens

L'expansion suit le lancement de services financiers intégrés au Royaume-Uni

MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), la plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants de partout au monde de simplifier, adapter et fournir des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui la mise en disponibilité générale de Lightspeed Payments pour les commerçants de l'industrie de la restauration de l'Allemagne, de la Suisse, de la France, de la Belgique et des Pays-Bas.

Lightspeed Payments est présentement offert aux détaillants au Canada et aux États-Unis, de même qu'aux commerçants de l'industrie de la restauration aux États-Unis. Au cours des prochains mois, la société a prévu étendre son offre aux commerçants de la région Asie-Pacifique, notamment à ses clients découlant de la récente acquisition de Vend . L'expansion de l'offre de services financiers intégrés de Lightspeed à ces nouveaux marchés constitue une étape importante pour la société, puisque les marchés à l'extérieur de l'Amérique du Nord représentent plus de 40 % des emplacements clients de Lightspeed.

Lightspeed Payments fournit aux entreprises indépendantes de l'industrie de la restauration des outils essentiels, tels que les services de paiement mobile et sans contact, leur permettant ainsi de traiter les paiements plus rapidement et de gérer leurs commerces à partir d'une seule plateforme. Dans un marché de la restauration en constante évolution, devenu de plus en plus numérique et axé sur les consommateurs, les paiements intégrés procurent un avantage concurrentiel pour les restaurateurs.

« L'industrie de la restauration en Europe rebondit juste à temps pour les vacances d'été. Il s'agit d'une période cruciale pour les petites et moyennes entreprises que nous desservons dans cette région », affirme Jona Georgiou, directrice générale, Payments, chez Lightspeed. « Cette expansion donne à nos clients de partout au monde les moyens de générer des transactions plus rapides et plus sécuritaires, qui leur procurent des données plus riches sur leur entreprise tout en répondant aux besoins de leurs clients. »

Les données d'un sondage de Lightspeed réalisé auprès de propriétaires de PME et de consommateurs au Royaume-Uni et en Europe indiquent que 94 % des propriétaires de PME au Royaume-Uni sont d'avis que les paiements intégrés permettent d'importantes économies de coûts. De nouvelles données indiquent également que plus de la moitié des consommateurs français préfèrent maintenant régler leurs achats par carte de crédit ou de débit, ou en effectuant un paiement mobile, alors que 62 % préfèrent les paiements sans contact pour leur rapidité et leurs avantages sanitaires. De même, une majorité de consommateurs allemands ont indiqué être d'avis que les commerces indépendants devraient être obligés d'offrir au moins une option de paiement électronique, en plus des paiements au comptant, selon une étude représentative réalisée par l'association numérique allemande Bitkom.

« La crise sanitaire de la COVID-19 a accéléré l'utilisation des solutions sans contact, une évolution nécessaire, mais également un atout véritable qui fait gagner beaucoup de temps. Lightspeed Payments combine le côté pratique, la transparence et la réduction des coûts », a déclaré Maxime Barré, fondateur et propriétaire du restaurant français étoilé au Michelin La Belle Étoile. « Les taux transparents appliqués aux transactions et la capacité de créditer immédiatement le compte d'un client en cas d'erreur à la caisse nous ont encouragés à faire ce choix. »

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE: LSPD) et à celle de Toronto (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Sécurities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

