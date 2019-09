Lightspeed participera à la CIBC Eastern Institutional Investor Conference

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD), un fournisseur de pointe de logiciels, solutions et systèmes de support pour les petits et moyens détaillants et restaurateurs, a annoncé aujourd'hui que sa haute direction participera à la CIBC Eastern Institutional Investor Conference.

Détails de l'événement :

CIBC Eastern Institutional Investor Conference

Date : Jeudi, le 26 septembre 2019

Heure : 13:30 HAE

Lieu : Montréal, Québec

La présentation sera accessible en webdiffusion audio en direct et archivée sur le site web relations investisseurs de Lightspeed disponible au www.investors.lightspeedhq.com.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX: LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 800 employés, Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour plus d'informations, visitez : www.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter

SOURCE Lightspeed POS Inc.

Renseignements: Contact pour les relations investisseurs : Chris Mammone, The Blueshirt Group, investorrelations@lightspeedhq.com; Contact pour les médias : Bradley Grill, directeur des relations publiques, Lightspeed, bradley.grill@lightspeedhq.com, 514.375.3155 x7980

Related Links

https://www.lightspeedhq.com