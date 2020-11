La PDG chevronnée se joint à l'entreprise internationale, qui continue de faire progresser les PME dans la nouvelle ère de transformation numérique

MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc., leader mondial du commerce, a annoncé aujourd'hui la nomination de Manon Brouillette, PDG de renom du domaine des technologies, à son conseil d'administration. Mme Brouillette apporte un savoir précieux et une perspective unique, alors que Lightspeed s'emploie activement à déployer des innovations en matière de technologie infonuagique pour les PME des industries du commerce de détail, de la restauration et du golf. Nommée dans la liste « Canada's 100 Most Powerful Women » et ancienne dirigeante du géant des télécommunications Vidéotron, elle sera en mesure de fournir au conseil une expertise inestimable.

Dans son rôle précédent de PDG de Vidéotron, elle a dirigé une série de déploiements stratégiques à grande échelle, jusqu'en janvier 2019. Il s'agissait notamment de l'entrée de Vidéotron sur le marché du sans-fil (investissement d'un milliard de dollars), ce qui a fait de l'entreprise le fournisseur connaissant la croissance la plus rapide au Canada et a transformé le modèle d'affaires des câblodistributeurs en un service multiplateforme de vidéo linéaire et sur demande. Depuis, elle a travaillé à titre de conseillère auprès de firmes de capital de risque et de capital-investissement, et siégé au conseil d'administration d'Altice USA (NYSE : ATUSE), de Banque Nationale du Canada (TSX : NA), de Sonder et d'Ipsy.

« J'ai eu la chance unique de pouvoir observer de près l'expansion à l'échelle internationale de Lightspeed, a déclaré Mme Brouillette. Je suis ravie de me joindre au conseil d'administration de Lightspeed durant ce moment charnière de l'histoire de l'entreprise. J'admire depuis toujours les entreprises qui composent le tissu de leur communauté, et j'ai hâte de soutenir la mission de Lightspeed visant à aider les PME complexes à accélérer leur croissance par l'adoption de solutions numériques de pointe. »

« Nous sommes vraiment reconnaissants de compter dorénavant au sein de notre conseil d'administration Manon Brouillette, avec sa vaste expérience dans la croissance de leaders des technologies, a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. Sa prestigieuse carrière dans la transformation des entreprises vers une nouvelle ère numérique ajoute une autre voix de leadership influente qui propulsera notre entreprise. »

Illustrant une fois de plus la croissance de l'entreprise, Lightspeed a annoncé récemment avoir conclu une entente définitive d'achat pour faire l'acquisition historique de ShopKeep, un fournisseur chef de file de plateforme de vente en infonuagique ayant ses bureaux à New York. Lightspeed a également lancé de nouvelles innovations pour soutenir les PME dans l'évolution de leur commerce. Parmi celles-ci on trouve le lancement récent de Lightspeed Abonnements, un module qui permet aux détaillants de percevoir un revenu récurrent, et de Lightspeed Capital propulsé par Stripe, une ressource qui fournit à des détaillants sélectionnés un financement rapide et facile. Dans l'industrie de la restauration, ces innovations comprennent eCom pour Restaurant, une solution pour aider les utilisateurs à passer de manière fluide au commerce en ligne, et Lightspeed Module de Précommande, un système de gestion des commandes en ligne performant conçu pour faciliter les commandes à emporter pour les restaurateurs à la recherche de nouvelles sources de revenus.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (NYSE etTSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs. Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

