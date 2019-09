Lightspeed lance sa nouvelle application PDV Retail 3.0

Le nouveau design innovateur de Lightspeed Retail 3.0 améliore les fonctions de navigation et de gestion au point de vente pour les PME

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed, fournisseur de premier plan de logiciels, solutions et systèmes de soutien omnicanal au point de vente pour plus de 51 000 détaillants et restaurateurs indépendants, a annoncé aujourd'hui le lancement de Lightspeed Retail 3.0, offerte dès maintenant. Ce modèle de navigation innovateur pour les appareils iPad comporte trois nouveaux onglets - Profil, Historique de ventes et Gestionnaires de ventes -, en plus de faciliter le déroulement des tâches des vendeurs et de permettre aux gestionnaires d'effectuer des opérations autres que des ventes.

Avec cette interface simplifiée, Lightspeed permet aux utilisateurs de se concentrer sur la tâche à effectuer, qu'il s'agisse de ventes, de remboursements, de paiements, de consultation de l'historique ou de gestion de l'appareil. Les détaillants indépendants pourront dorénavant réaliser des ventes plus rapidement que jamais, ce qui permettra d'accroître la productivité des PME. Grâce à cette nouvelle version, les gestionnaires pourront également passer rapidement à des fonctions opérationnelles telles que la production de rapports en temps réel pour favoriser le succès de leur commerce.

« Lightspeed Retail 3.0 a été développé afin de faciliter au maximum le traitement des ventes au moyen d'une toute nouvelle expérience utilisateur qui privilégie les besoins des détaillants et de leurs clients », explique Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. « L'été dernier, nous avons apporté des améliorations majeures à nos capacités de gestion des stocks, et cette nouvelle application fournira une plus grande efficacité aux PME du monde entier. Ces innovations illustrent l'importance que nous accordons au succès des détaillants indépendants. »

Caractéristiques clés de Lightspeed Retail 3.0 :

Design épuré : Des magasins à l'esthétique soignée méritent une technologie à l'esthétique soignée, et le nouveau design réinvente le système PDV.

: Des magasins à l'esthétique soignée méritent une technologie à l'esthétique soignée, et le nouveau design réinvente le système PDV. Navigation simplifiée : Passez facilement entre les différentes fonctions PDV afin d'effectuer rapidement des transactions.

: Passez facilement entre les différentes fonctions PDV afin d'effectuer rapidement des transactions. Adapté aux appareils mobiles : Traitez des ventes n'importe où dans le magasin sur un iPad, afin d'améliorer l'expérience des clients.

: Traitez des ventes n'importe où dans le magasin sur un iPad, afin d'améliorer l'expérience des clients. Ventes en cours : Parquez des ventes afin d'assurer un processus fluide qui n'interrompt pas le déroulement des tâches de vente.

Mettant l'accent sur la vitesse et l'efficacité, cette version améliore un outil de ventes déjà puissant en fournissant aux employés des informations détaillées sur les produits, les quantités en stock localement et dans d'autres magasins, et la capacité de regrouper des articles pour créer de plus importantes transactions.

Bien que le nouveau modèle de navigation privilégie le déroulement des tâches au point de vente, Lightspeed Retail continue de donner aux détaillants de petite et moyenne taille accès à d'autres technologies centrales de Lightspeed, telles que Lightspeed Payments, Lightspeed Loyalty et Lightspeed Analytics pour profiter d'une suite complète de services. Avec cette nouvelle version, Lightspeed continue de transformer l'expérience en magasin et prévoit d'autres annonces dans un avenir rapproché qui permettront de renforcer encore plus les relations que les commerces entretiennent avec leurs clients.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 800 employés, Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États‑Unis, en Europe et en Australie.

Pour plus de renseignements : www.lightspeedhq.com

SOURCE Lightspeed POS Inc.

Renseignements: Médias : Bradley Grill, Directeur des relations publiques, Lightspeed, Bradley.Grill@lightspeedhq.com, 514 375-3155, poste 7980

