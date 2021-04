Lightspeed lance Lightspeed Payments au Royaume-Uni et en Europe dans le cadre de l'expansion de ses solutions financières sur mesure

Le chef de file mondial du commerce offre des fonctionnalités essentielles aux restaurateurs, alors que 94 % des PME britanniques interrogées cherchent à intégrer les paiements pour simplifier et développer leurs activités.

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), fournisseur de premier plan de plateformes infonuagiques de commerce omnicanal, a annoncé aujourd'hui mettre Lightspeed Payments à la disposition des détaillants du secteur hôtelier au Royaume-Uni et en Europe. L'expérience intégrée de Lightspeed en matière de paiements permet aux petites et moyennes entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration d'accéder à des fonctionnalités essentielles rendues indispensables en raison de la pandémie mondiale, notamment les paiements mobiles et sans contact, en prévision de la réouverture anticipée de l'économie.

La solution Lightspeed Payments sera déployée pour les détaillants du secteur de l'hôtellerie au Royaume-Uni, puis pour ceux du secteur de la vente au détail. Ce déploiement se poursuivra pour les détaillants de Lightspeed en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse. Le Royaume-Uni est un marché mal desservi en matière de paiements, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie, et Lightspeed est enchantée de soutenir ces entreprises qui commencent à rouvrir leurs restaurants au maximum de leur capacité.

Une étude menée par Lightspeed avec l'institut londonien OnePoll et plus de 300 propriétaires de petites entreprises a révélé que :

94 % ont déclaré que l'intégration des paiements aux points de vente permettait d'économiser de l'argent et 79 % pensent que cela permet de gagner du temps.

83 % utilisent les paiements mobiles.

78 % gèrent leurs finances de manière autonome.

34 % disent avoir besoin de plus de soutien pour prévenir les paiements frauduleux, tandis que 42 % disent avoir besoin de plus de soutien général pour la gestion financière.

« C'est un moment crucial pour les petites et moyennes entreprises que nous servons et elles ont besoin de solutions simplifiées qui leur permettent de gagner du temps et de l'argent », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. « Ce lancement permet à un grand nombre de nos clients internationaux de générer des transactions plus rapides et plus sûres, tout en bénéficiant de données plus complètes sur leur entreprise ». Le Royaume-Uni a toujours fait preuve de rapidité dans l'adoption de nouvelles solutions de paiement et nous sommes ravis d'ajouter de nouvelles capacités et de la flexibilité aux entreprises qui constituent l'épine dorsale de cette économie. »

Lightspeed Payments a joué un rôle essentiel pour de nombreuses entreprises nord-américaines pendant la pandémie de COVID-19. En opérant à partir d'un seul système d'enregistrement, les détaillants éliminent les inconvénients d'un fournisseur de paiements distinct et tirent profit d'une plateforme sécurisée et reconnue mondialement.

LeAnna Brun dirige Brunmillers Soapworks, un petit commerce de détail au Texas. Alors que la COVID-19 et les récentes tempêtes de verglas ont bouleversé les activités de son entreprise qui repose sur le tourisme ; le fait de pouvoir gérer sa boutique en ligne à l'aide de Lightspeed eCommerce et de Lightspeed Payments a contribué à maintenir son entreprise à flot.

« Lightspeed a rendu les choses tellement plus faciles », a déclaré Mme Brun. « Cela permet de faire avancer les affaires et le fait d'avoir un système intégré est vraiment important. Avec Lightspeed Payments, j'adore vérifier mon compte bancaire le matin. C'est la partie la plus simple de toute mon activité. Pouvoir contrôler les stocks et les paiements pour les ventes en ligne et en magasin à partir d'un seul endroit est extrêmement précieux. Il est également important pour moi que mes clients se sentent en sécurité lorsqu'ils passent à la caisse. »

L'annonce d'aujourd'hui renforce l'engagement de Lightspeed envers les dizaines de milliers de sites clients qu'elle soutient dans le monde entier et déploie Lightspeed Payments au-delà de l'Amérique du Nord, où l'entreprise propose cette solution depuis 2018.

Pour en savoir plus sur Lightspeed Payments, cliquez sur le lien suivant : fr.lightspeedhq.com.

À propos de Lightspeed :

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (NYSE etTSX : LSPD) propose des plateformes de commerce omnicanal infonuagique aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs. Lightspeed compte du personnel en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter fr.lightspeedhq.com

Dans les médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, et Twitter

Méthodologie :

Les données présentées ci-dessus relatives aux détaillants ont été compilées par OnePoll à partir d'un échantillon de 300 entreprises de commerce électronique au Royaume-Uni en mars 2021.

Énoncés prospectifs :

Le présent communiqué pourrait contenir de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l'« information prospective »), au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières pertinentes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés de nature prédictive, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou s'y réfèrent et qui sont identifiés par des mots tels que « sera », « s'attend », « anticipe », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime » ou des expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits avérés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et impliquent par nature de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris des facteurs économiques. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés dans notre plus récent rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d'exploitation, ceux identifiés à la rubrique « Facteur de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Les lecteurs sont invités à considérer attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres, lorsqu'ils prennent des décisions concernant les actions à droit de vote limité de Lightspeed et à ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse ne sont pas des garanties de performance future et, bien que les énoncés prospectifs soient basés sur certaines hypothèses que Lightspeed considère comme raisonnables, les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés dans ces mêmes énoncés ou sous-entendus par ceux-ci. Sauf si les lois applicables l'exigent expressément, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

