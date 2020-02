Lightspeed lance de nouvelles fonctions de paiement intégré en Amérique du Nord

Lightspeed Payments simplifie la gestion des affaires pour les commerçants de l'industrie hôtelière aux États-Unis et les détaillants au Canada

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS a annoncé aujourd'hui le lancement initial de Lightspeed Payments pour les commerçants de l'industrie hôtelière aux États-Unis et les détaillants au Canada. N'ayant plus besoin de recourir à un fournisseur de services de paiement distinct, les clients de Lightspeed pourront profiter de l'intégration directe de Lightspeed Payments dans la plateforme de commerce en ligne, qui a connu une croissance de ses utilisateurs supérieure à la moyenne de l'industrie en 2019.

Grâce à la technologie Payments, encore plus de PME ont maintenant accès à un véritable service client de bout en bout et à une technologie de pointe afin d'améliorer l'expérience de paiement de leurs clients. En fonctionnant avec un seul système de données, les détaillants nord-américains peuvent tirer parti de la suite de modules qui composent la plateforme Lightspeed afin d'exploiter leurs activités à partir d'une seule même infrastructure.

« Les commerçants tirent avantage de la technologie infonuagique pour simplifier de plus en plus leurs opérations et générer un rendement tangible du capital investi, explique Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. Lightspeed Payments fournit aux clients la simplicité dont ils ont besoin pour optimiser leur temps et faire prospérer leur commerce. »

Caractéristiques principales de Lightspeed Payments :

Transparence des prix et certitude relativement aux coûts : Aucuns frais de départ, et frais standards, peu importe le type de paiement - transactions avec carte, transactions sans carte et transactions avec clavier.

: Aucuns frais de départ, et frais standards, peu importe le type de paiement - transactions avec carte, transactions sans carte et transactions avec clavier. Configuration simplifiée : Processus fluide permettant aux commerces d'être prêts pour les transactions de manière rapide et facile.

: Processus fluide permettant aux commerces d'être prêts pour les transactions de manière rapide et facile. Expérience de paiement rapide et sécuritaire : Prend en charge tous les principaux modes de paiement et permet de traiter les remboursements sans avoir à demander au client de présenter sa carte. Solution conforme aux normes PCI aidant les PME à combattre les risques de fraude à l'aide de suivis et d'experts en matière de paiements à la disposition des clients au besoin.

: Prend en charge tous les principaux modes de paiement et permet de traiter les remboursements sans avoir à demander au client de présenter sa carte. Solution conforme aux normes PCI aidant les PME à combattre les risques de fraude à l'aide de suivis et d'experts en matière de paiements à la disposition des clients au besoin. Gestion des affaires tout-en-un : Avec une seule source de données et une seule entreprise avec qui elles font affaire, les PME peuvent gérer toutes leurs activités commerciales au même endroit, y compris les rapports financiers et le suivi du flux de trésorerie.

Lightspeed fait équipe avec Stripe afin d'augmenter les options de traitement des paiements pour les commerçants

Partenaire de la plateforme internationale de traitement des paiements Stripe, Lightspeed Payments offre aux commerçants une variété d'options de traitement pour répondre à leurs besoins. L'intégration rapide, le flux de production intuitif et le matériel informatique élégant de Lightspeed Payments assurent aux commerçants d'être à la fine pointe de la technologie moderne, tout en constituant une solution intégrée idéale pour les commerçants ayant des ambitions omnicanal.

« Lightspeed Payments est extraordinairement facile à utiliser et a complètement modernisé la façon dont nous gérons notre commerce, affirme Sarah Barton, propriétaire de LABEL Boutique. La mise en place d'une solution de paiement intégrée directement dans mon système de point de vente a allégé la tâche de mes employés et créé une expérience client plus fluide. En plus, c'est bien que les terminaux modernes de Stripe s'agencent à l'esthétique soignée de ma boutique physique. »

« Lightspeed simplifie la vie des détaillants et des restaurateurs depuis 15 ans, et nous sommes ravis de faire équipe avec cette entreprise, a déclaré John Collison, président et cofondateur de Stripe. L'expérience utilisateur qu'offrent les nouvelles fonctions de paiement de Lightspeed enchantera ses clients. »

L'annonce d'aujourd'hui renforce l'engagement de Lightspeed dans plus de 74 000 sites clients qu'elle prend en charge à travers le monde et étend Lightspeed Payments au-delà de la vente au détail et en dehors des États-Unis, où la société propose la solution depuis janvier 2019.

À PROPOS DE LIGHTSPEED POS INC.

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise. Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

