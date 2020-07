Alors que les commerçants s'adaptent rapidement à la nouvelle économie numérique, l'entreprise internationale annonce le déploiement de Mobile Tap, Digital Wallet et Analytics Core

MONTRÉAL, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Au moment où les PME doivent s'adapter à un environnement de vente au détail modifié de façon permanente par la COVID-19, l'adoption de technologies s'avère essentielle à leur succès commercial. Aujourd'hui, Lightspeed annonce le lancement de nouvelles fonctionnalités qui aideront ses clients dans leur processus de transformation numérique. Les nouveaux outils offrent une plus grande mobilité lors du traitement des transactions, fournissent plus d'options pour consulter les données du commerce et permettront un meilleur soutien des PME alors qu'elles continuent de s'adapter au comportement des consommateurs. Ainsi, au cours des prochaines semaines, Lightspeed lancera des fonctionnalités pour le système PDV en magasin et le commerce en ligne favorisant une autonomie accrue des commerces, notamment Mobile Tap, qui permet le ramassage en bordure de rue et le paiement sans contact, Digital Wallet et Analytics Core.

« Alors que nous envisageons l'avenir du commerce de détail, notre priorité est de permettre à nos clients de s'adapter rapidement aux changements soudains et radicaux observés dans le comportement des consommateurs au cours des derniers mois, explique Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. Les PME utilisant les technologies de Lightspeed innovent rapidement, car elles sont dotées d'outils qui les aident à demeurer agiles, à rester en contact avec leurs clients et à faire évoluer leur commerce. »

La transformation numérique imposée par la COVID-19 est devenue la nouvelle norme, et les tendances de consommation indiquent que le commerce en ligne demeurera crucial, alors que les PME adoptent des tactiques pour améliorer l'expérience numérique de leurs clients. Les nouvelles solutions de Lightspeed enrichissent l'expérience de magasinage omnicanal, permettent une plus grande efficacité pour les commerçants ayant de multiples emplacements et offrent pour les détaillants Lightspeed des occasions d'améliorer leur productivité.

Mobile Tap pour le ramassage en bordure de rue et le paiement sans contact

Les commerçants aux États-Unis qui utilisent Lightspeed Payments seront dorénavant en mesure de traiter les transactions d'un simple toucher du doigt, n'importe où en magasin ou en bordure de rue, ce qui offre une plus grande flexibilité en situation de distanciation sociale. Le périphérique Mobile Tap utilise une connexion Bluetooth et permet, essentiellement, de transformer un iPad en un terminal de paiement mobile sans contact. Les paiements sont traités de manière sécuritaire grâce à l'intégration d'une technologie de chiffrement de bout en bout.

Digital Wallet pour le commerce électronique

Optimisée pour les appareils mobiles, la fonction Digital Wallet lancée en Amérique du Nord permet d'accélérer la conversion en ligne et est compatible avec de nombreux modes de paiement internationaux, dont Google Pay et Apple Pay. Considérant que 21 % des consommateurs en ligne aux États-Unis abandonnent leur panier au moment du paiement en raison d'un processus trop long ou compliqué, cette expérience de paiement en ligne d'un seul clic, sécuritaire et intégrée, constitue une partie de la réponse à l'obtention d'un meilleur taux de conversion en ligne.

Analytics Core pour des données de vente

Grâce à ce nouveau module, les utilisateurs auront accès à une variété de tableaux de bord d'activités, de même qu'à des données portant sur les ventes, les stocks et le rendement des employés, permettant ainsi aux détaillants de prendre des décisions pour leur avenir qui sont fondées sur des données. Le module Analytics Core sera lancé à l'échelle internationale et constitue le point d'entrée idéal à la suite Analytics déjà disponible de Lightspeed.

S'il était essentiel pour les détaillants d'avoir une présence en ligne pendant le confinement de la pandémie, il est devenu clair aujourd'hui que leur présence et leurs stratégies en ligne demeureront cruciales. Les détaillants qui emploient ces tactiques, combinées à une compréhension pointue de leurs clients, se démarqueront.

Lightspeed continue de partager ses connaissances de l'industrie au moyen d'un guide de ressources en ligne qui contribue à protéger les PME pendant la pandémie.

