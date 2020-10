Le leader international passe en vitesse supérieure dans l'industrie en pleine croissance de la santé et du mieux-être avec le déploiement d'un nouveau modèle d'abonnements qui permet aux commerces locaux de ce segment d'intégrer des paiements récurrents

MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Lightspeed annonce le lancement initial juste à temps pour les fêtes de Lightspeed Abonnements, un nouveau module qui permet aux détaillants nord-américains utilisant Lightspeed Payments de percevoir un revenu récurrent de manière fluide au moyen de leur système PDV. Faisant une percée dans le segment en pleine croissance de la santé et du mieux-être, Lightspeed présente cette nouvelle fonctionnalité afin de fournir aux détaillants une tactique innovatrice pour fidéliser leur clientèle et préparer leur commerce pour l'avenir.

En raison de la COVID-19, près de la moitié des consommateurs vont changer complètement la façon dont ils magasinent, 34 pour cent d'entre eux indiquant qu'ils seraient prêts à payer plus cher pour des produits locaux. À ce constat s'ajoute la hausse de la demande pour les boîtes et services sur abonnement générée par la pandémie mondiale. Pour répondre à ce besoin, Lightspeed Abonnements dote les détaillants indépendants d'une stratégie vitale alors que les consommateurs utiliseront leur budget des fêtes cette année pour faire des achats locaux et appuyer leurs communautés.

Avec son module Abonnements, Lightspeed soutient une multitude de PME complexes qui constituent la base de sa clientèle. Ainsi, les détaillants pourront par exemple vendre des abonnements qui permettront de réapprovisionner régulièrement les produits préférés d'un client ou de surprendre les clients avec de nouveaux articles de spécialité chaque mois. D'autres commerces comme les gyms et les spas pourront offrir aux consommateurs un accès à des services réguliers ou à des récompenses exclusives.

« Le lancement de Lightspeed Abonnements enrichit encore plus notre boîte à outils complète de solutions pour les détaillants complexes, a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. Le temps des fêtes 2020 sera radicalement différent pour les commerces, et les détaillants locaux doivent se préparer pour une profonde transformation des habitudes d'achat des consommateurs. C'est dans cette optique que nous offrons aux détaillants un nouveau service particulièrement intéressant qui assure une source de revenus continue et stimule leur commerce. »

Principaux avantages de Lightspeed Abonnements pour les détaillants locaux :

Offre un revenu stable : Les paiements récurrents garantissent une entrée de fonds à intervalle régulier sur laquelle les commerçants peuvent compter durant les périodes incertaines.

Les paiements récurrents garantissent une entrée de fonds à intervalle régulier sur laquelle les commerçants peuvent compter durant les périodes incertaines. Fidélise la clientèle : Une offre pratique et personnalisée de produits et services stimule la loyauté envers la marque et la fidélisation de la clientèle.

: Une offre pratique et personnalisée de produits et services stimule la loyauté envers la marque et la fidélisation de la clientèle. S'intègre directement au système de caisse : Ce module additionnel de Lightspeed Retail assure une intégration simple et fluide à la plateforme PDV en place.

: Ce module additionnel de Lightspeed Retail assure une intégration simple et fluide à la plateforme PDV en place. Garantit des paiements sécuritaires et automatisés : Les informations de carte de crédit sont stockées de manière sécuritaire pour les ventes futures automatiques d'Abonnements avec le consentement du client (système conforme aux normes PCI). Les paiements rejetés sont traités à nouveau automatiquement et les cartes expirées continueront à fonctionner, même lorsque la banque remplace la carte physique, afin d'assurer une interruption minimale pour le client.

Cette nouvelle solution s'ajoute à d'autres innovations récentes de Lightspeed pour les détaillants telles que Mobile Tap , Portefeuille électronique et Analytics Core . À la suite de ce lancement initial, Lightspeed développera également des plans afin de lancer Lighspeed Abonnements pour sa plateforme eCommerce.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (NYSE etTSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs. Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.lightspeed.com

