Au moment où l'industrie de la restauration doit réinventer l'expérience client, le leader international présente un système simplifié pour les commandes à emporter

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Lightspeed annonce la disponibilité de Module de précommande, un système de gestion des commandes en ligne performant conçu pour faciliter les commandes à emporter et permettre aux restaurants nord-américains d'offrir à leurs clients une expérience entièrement sans contact. Alors que la COVID-19 entraîne la croissance du marché de la livraison restaurant-consommateur dans le monde entier, les restaurateurs se tournent vers la technologie pour réduire les points de friction et les coûts élevés de l'expérience de livraison et de commande à emporter. Le Module de précommande s'intègre parfaitement à la plateforme eCom pour Restaurant de Lightspeed et crée ainsi un centre numérique puissant dotant les restaurants de nouvelles sources de revenus afin de préparer leur commerce pour l'avenir.

« Alors que la pandémie continue d'accélérer la transformation numérique de l'industrie de la restauration et que les consommateurs ont l'intention de faire plus d'achats de commandes à emporter et de livraisons, il n'a jamais été aussi important de rejoindre les clients à l'extérieur des murs des restaurants afin d'assurer le succès à long terme de son entreprise, a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. Grâce au Module de précommande, les restaurants peuvent intégrer un nouveau canal de ventes directement à leur système PDV Lightspeed en place et offrir ainsi une expérience complète sans contact. »

Caractéristiques principales et avantages du Module de précommande :

Intégration fluide et mises à jour en temps réel : Les restaurants peuvent accepter des commandes passées en ligne qui apparaissent directement dans le système PDV Lightspeed, de manière à organiser efficacement toutes les commandes dans la file de préparation. Les commerçants peuvent maintenant envoyer des mises à jour de statut de commande en temps réel par message texte, afin que les clients puissent faire le suivi de leur commande du début à la fin.

Les restaurants peuvent accepter des commandes passées en ligne qui apparaissent directement dans le système PDV Lightspeed, de manière à organiser efficacement toutes les commandes dans la file de préparation. Les commerçants peuvent maintenant envoyer des mises à jour de statut de commande en temps réel par message texte, afin que les clients puissent faire le suivi de leur commande du début à la fin. Commande pratique et sans contact : Offre aux clients une variété de choix sécuritaires et flexibles pour la cueillette et la livraison, notamment l'option de passer la commande pour maintenant ou plus tard, et celle d'accepter les paiements sans contact.

Offre aux clients une variété de choix sécuritaires et flexibles pour la cueillette et la livraison, notamment l'option de passer la commande pour maintenant ou plus tard, et celle d'accepter les paiements sans contact. Expérience en ligne simplifiée : Donne aux utilisateurs la possibilité de personnaliser la plateforme à l'image de la marque et d'ajuster les heures d'ouverture, le temps de préparation, de même que les options de cueillette en bordure de rue.

« La COVID-19 a changé la façon dont nous exploitons notre commerce, et nous savions que nous avions besoin d'un partenaire technologique qui était entièrement intégré à une plateforme de commande en ligne. L'intégration de Lightspeed et du Module de précommande est simple à utiliser et me permet d'assurer la sécurité de mes employés, explique Juliana Carlucci, propriétaire du restaurant Happy Burger à Toronto, en Ontario. Nous savons maintenant que nous pouvons générer des revenus au cours des prochains mois, même si les salles à manger restent fermées en raison de la pandémie. »

Le lancement du Module de précommande se situe dans le prolongement de la suite de produits innovatrice de Lightspeed pour l'industrie de la restauration. En effet, Lightspeed présentait dernièrement eCom pour restaurant pour aider les utilisateurs à passer de manière fluide au commerce en ligne. Que ce soit pour des plats sur mesure, de la marchandise de série limitée ou des produits d'épicerie, cette nouvelle plateforme de commerce électronique permet aux restaurants de conserver des liens forts avec leur clientèle et de diversifier leurs sources de revenus.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (NYSE etTSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs. Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

