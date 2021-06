Lightspeed fera l'acquisition d'Ecwid et de NuORDER dans le but d'unifier l'écosystème du commerce de détail et de stimuler la création d'entreprises

Ces acquisitions accéléreront la transformation de Lightspeed en une plateforme commerciale complète pour les entreprises à travers le monde

MONTRÉAL, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed (TSX: LSPD) (NYSE: LSPD), la plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, d'adapter et de créer des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui avoir conclu des ententes définitives pour l'acquisition de deux chefs de file mondiaux du commerce en ligne. Une fois clôturées, les acquisitions offriront aux clients de Lightspeed de nouvelles portes d'entrée vers l'économie numérique, une gestion sans précédent de la chaîne logistique, de même que des possibilités accrues d'offrir des expériences clients en ligne exceptionnelles.

Au cours de la dernière année, le commerce a subi une transformation radicale pour les entreprises qui composent le moteur de l'économie mondiale. Les nouveaux commerces ont besoin de moyens rapides et faciles de vendre leurs marchandises en ligne, alors que les commerçants bien établis prévoient investir davantage dans des outils et expériences qui leur permettront de réunir leurs activités numériques et physiques. C'est dans ce contexte que Lightspeed fera l'acquisition d'Ecwid, une plateforme de commerce en ligne de premier rang implantée aux États-Unis, qui permettra aux clients de créer des commerces indépendants en quelques minutes. Une fois intégrée, la combinaison de Lightspeed et d'Ecwid aidera les commerçants à rejoindre les consommateurs là où ils se trouvent, que ce soit sur les médias sociaux ou dans des marchés numériques, marquant ainsi le début d'une nouvelle flexibilité de vente et d'expérience omnicanal.

De plus, à la suite de l'important succès initial du Réseau de fournisseurs Lightspeed, Lightspeed a annoncé avoir conclu une entente définitive pour l'acquisition de NuORDER, une plateforme numérique transformatrice reliant les commerces et les fournisseurs. Ensemble, Lightspeed et NuORDER créeront un pont innovateur entre l'expérience des commerçants et celle des fournisseurs, simplifiant la commande de produits pour les détaillants et fournissant aux marques des informations cruciales sur la façon dont leurs produits circulent. Cette acquisition mettra à profit les premiers succès du Réseau de fournisseurs Lightspeed et accélérera la croissance de l'offre de services financiers de Lightspeed, soit Lightspeed Payments et Lightspeed Capital, tout en positionnant la société à titre de réseau de distribution international pour des marques de premier plan, telles que Canada Goose, Converse et Arc'teryx.

« En combinant ses forces à Ecwid et NuORDER, Lightspeed devient le fil conducteur unissant les commerçants, les fournisseurs et les consommateurs. Nous croyons que cette transformation permettra aux détaillants innovateurs de s'adapter au nouvel univers du commerce », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. « Avec la reprise économique et l'accélération de la création de commerces, nous espérons encourager les entrepreneurs en leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour simplifier leurs opérations et réaliser leurs ambitions. »

« La distinction entre le commerce en ligne et le commerce traditionnel a disparu. Lightspeed et Ecwid, deux des meilleures plateformes du domaine, s'uniront pour véritablement donner aux commerces tous les moyens nécessaires pour réussir. En éliminant les barrières auxquelles sont confrontés les commerçants lorsqu'ils vendent en ligne, nous concrétiserons simplement plus rapidement notre vision commune consistant à démocratiser la vente au détail pour les commerces indépendants à travers le monde, afin qu'ils puissent enrichir les communautés qu'ils desservent », a pour sa part affirmé Ruslan Fazlyev, PDG d'Ecwid.

« Chez NuORDER, nous avons entrepris un parcours visant à révolutionner le commerce de détail en bâtissant un réseau international pour les marques et les détaillants. L'alliance de Lightspeed et de NuORDER accélère de façon exponentielle la concrétisation de cette ambition. La puissance du commerce connecté voit maintenant le jour », ont déclaré Olivia Skuza et Heath Wells, cofondateurs et co-PDG de NuORDER. « Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Lightspeed afin de libérer une valeur transformatrice pour les marques et les détaillants à l'échelle internationale. Ce moment constitue un point d'inflexion dans l'histoire du commerce de détail. »

À la suite de la clôture des acquisitions d'Ecwid et NuORDER, Lightspeed desservira à titre de partenaire technologique de choix des centaines de milliers d'emplacements clients1 et des milliers de fournisseurs à l'échelle mondiale.

Détails des transactions

Ecwid dessert actuellement plus de 130 000 clients payants dans plus de 100 pays. Pour la période se terminant le 31 mars 2021, Ecwid a généré un chiffre d'affaires2 de plus de 20 millions de dollars, connaissant une croissance de plus de 50 % sur un an. Lightspeed fera l'acquisition d'Ecwid en contrepartie d'une rétribution totale estimée à environ 500 millions de dollars, qui sera acquittée au moyen d'un paiement de 175 millions de dollars en espèces et de l'émission d'actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed estimées à approximativement 325 millions de dollars. L'entente, qui est assujettie à des conditions de clôture usuelles et à un ajustement du fonds de roulement après la clôture, devrait être conclue durant le trimestre se terminant le 30 septembre 2021, sous réserve des approbations réglementaires requises.

Dans le cadre de l'acquisition d'Ecwid, Morgan Stanley & Co. LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif d'Ecwid tandis que RBC a agi à titre de conseiller financier de Lightspeed.

NuORDER dessert actuellement plus de 3 000 marques et a vu plus de 100 000 détaillants passer plus de 11,5 milliards de dollars de commandes par le biais de sa plateforme au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars 2021. La société a généré un chiffre d'affaires2 de plus de 20 millions de dollars et a connu une croissance excédant 30 % sur un an pendant la même période. Lightspeed fera l'acquisition de NuORDER en contrepartie d'une rétribution totale estimée à environ 425 millions de dollars, qui sera acquittée au moyen d'un paiement de 212,5 millions de dollars en espèces et de l'émission d'actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed estimée à 212,5 millions de dollars. L'entente, qui est assujettie à des conditions de clôtures usuelles et à un ajustement du fonds de roulement après la clôture, devrait être conclue durant le trimestre se terminant le 30 septembre 2021, sous réserve des approbations réglementaires requises.

La clôture de chacune de ces deux acquisitions n'est pas conditionnelle à l'autre.

_______________ 1 Indicateurs de rendement clés. 2 Calculée selon les PCGR des États-Unis.

Conférence téléphonique et diffusion Web

Lightspeed présentera une conférence téléphonique et une diffusion Web afin de discuter des acquisitions d'Ecwid et de NuORDER à 8 h 30 (HNE) le lundi 7 juin 2021. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 866-211-3060 ou le 647-689-6576 pour les appels à l'extérieur du Canada, et indiquer le numéro d'identification de la conférence 2034758. La diffusion Web sera également disponible en direct dans la section Investisseurs du site Web de la société au https://investors.lightspeedhq.com.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.lightspeedhq.com

Indicateurs de rendement clés

La surveillance des indicateurs de rendement clés suivants nous permet d'évaluer notre entreprise, de mesurer notre rendement, d'identifier les tendances qui touchent nos activités, d'établir des plans d'entreprise et de prendre des décisions stratégiques. La méthode dont nous nous servons pour calculer nos indicateurs de rendement clés peut se révéler différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour calculer des mesures analogues.

Emplacements clients. Un « emplacement client » est un emplacement client facturable pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation. Un seul client distinct peut avoir plusieurs emplacements clients, qu'il s'agisse d'emplacements physiques ou de sites de commerce électronique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l'« information prospective »), au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières appplicabes. L'information prospective peut se rapporter aux perspectives financières et aux événements ou résultats prévus; elle peut comprendre des renseignements sur notre situation financière, notre stratégie d'affaires, nos stratégies de croissance, les marchés à notre portée, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividendes, nos plans et nos objectifs. En particulier, est considérée comme prospective l'information sur nos attentes à l'égard des résultats, de nos indicateurs de rendement clés, de notre position sur le marché, des résultats et synergies escomptés par l'acquisition, du rendement, des réalisations, des perspectives et des possibilités futurs ou des marchés sur lesquels nous exerçons nos activités, de même que nos clients, les clients d'Ecwid et les clients de NuORDER.

Dans certains cas, l'information prospective se signale par la terminologie utilisée : « planifie », « cible », « s'attend à » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « une possibilité existe que », « budget », « prévu », « estimation », « perspectives », « prévisions », « projection », « éventuel », « stratégie », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit » ou des variations de ces mots et expressions ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « pourraient », « seront », « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », la forme négative de ces termes et une terminologie similaire. En outre, tout énoncé faisant référence à des attentes, intentions, projections ou autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient de l'information prospective. Les énoncés contenant de l'information prospective ne sont pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l'égard d'événements ou de circonstances futurs.

L'information prospective est nécessairement fondée sur des opinions, estimations et hypothèses que nous jugeons appropriées et raisonnables à la date à laquelle elle est établie. L'information prospective est subordonnée à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations obtenus soient largement différents de ceux qui sont expressément ou implicitement exprimés dans l'information prospective. Ces facteurs de risque englobent, mais ne sont pas limités, à ceux mentionnés dans notre plus récent rapport de gestions ainsi qu'à la rubrique « Facteur de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Si l'un ou l'autre de ces risques ou incertitudes devait se matérialiser ou si les opinions, estimations ou hypothèses qui sous-tendent l'information prospective devaient se révéler erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient s'écarter de manière notable de ceux qui sont prévus dans l'information prospective.

Nous avons tenté de cerner tous les facteurs de risque importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante de ceux exposés dans l'information prospective; cependant, d'autres facteurs de risque qui ne sont pas connus pour l'instant ou que nous estimons négligeables à l'heure actuelle pourraient avoir cet effet. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, puisque les résultats obtenus et les événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux que l'information prospective laisser présager. Aucun énoncé prospectif n'est garant des résultats futurs. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à l'information prospective, qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle est établie. L'information prospective contenue dans le présent communiqué représente nos attentes à la date d'établissement de celui-ci (ou à toute autre date mentionnée) et est susceptible d'être mise à jour après cette date. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces informations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément assujettie à la mise en garde qui précède.

