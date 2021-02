MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), l'une des principales plateformes omnicanales pour les points de vente, annonce aujourd'hui qu'elle participera aux conférences pour investisseurs axées sur la croissance et la technologie ci-dessous. Sauf indication contraire, les diffusions web seront en mode écoute seulement et les rediffusions seront accessibles aux heures de présentation prévues sur le site internet des relations avec les investisseurs à l'adresse investors.lightspeedhq.com. Voici les détails de chaque conférence :

KeyBanc Emerging Technology Summit

Date : Le jeudi 25 février 2021

Heure : 11h (heure de l'Est)

Emplacement : Virtuel

Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference

Date : Le lundi 1er mars 2021

Heure : 17h (heure de l'Est)

Emplacement : Virtuel

Raymond James 42nd Annual Institutional Investors Conference

Date : Le mercredi 3 mars 2021

Heure : 8h20 (heure de l'Est)

Emplacement : Virtuel

Wolfe Fintech Forum

Date : Le jeudi 11 mars 2021

Heure : 11h20 (heure de l'Est)

Emplacement : Virtuel

À Propos de Lightspeed POS Inc.

Présente dans plus d'une centaine de pays, Lightspeed (NYSE etTSX : LSPD) propose des plateformes sophistiquées de commerce omnicanales infonuagiques aux petites et moyennes entreprises dans plus de 100 pays. Avec ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables, Lightspeed offre des solutions globales qui sont source d'innovation et de transformation numérique dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et du golf. Sa gamme de produits permet aux PME d'effectuer des ventes omnicanales, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et - en bout de ligne - d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants que fréquentent les consommateurs de partout dans le monde. Lightspeed possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour un complément d'information : www.lightspeedhq.com

