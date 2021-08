MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX : LSPD) (NYSE : LSPD), la plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, d'adapter et de créer des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui que les actionnaires de la Société ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour par la Société lors de son assemblée annuelle et extraordinaire qui a eu lieu le 5 août 2021 (l' « Assemblée »).

1. Élection des administrateurs

Les sept (7) candidats proposés à titre d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'Assemblée. Le résultat du vote est le suivant :











Nom du Candidat Pour % Abstentions % Patrick Pichette 90 809 039 99,96% 40 001 0,04% Dax Dasilva 90 808 530 99,96% 40 510 0,04% Jean Paul Chauvet 90 436 549 99,55% 412 491 0,45% Marie-Josée Lamothe 89 674 223 98,71% 1 174 817 1,29% Paul McFeeters 90 800 902 99,95% 48 138 0,05% Merline Saintil 90 104 642 99,18% 744 398 0,82% Rob Williams 89 772 779 98,82% 1 076 261 1,18%

2. Nomination de l'auditeur

Par vote au scrutin, un vote a été tenu à l'égard de la nomination de PricewaterhouseCoopers S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« PwC ») à titre d'auditeur de la Société. Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, PwC a été nommé auditeur de la Société. Le résultat du vote est le suivant :

Pour: 92 978 355 (99,96%)

Abstention: 36 858 (0,04%)

3. Approbation du changement de dénomination de la Société pour Lightspeed Commerce Inc.

Par vote au scrutin, un vote a été tenu à l'égard de l'approbation d'une résolution visant à modifier les statuts constitutifs de la Société afin de changer sa dénomination sociale de Lightspeed POS Inc. à Lightspeed Commerce Inc. (le « changement de nom »), tel qu'il est décrit plus en détail dans la circulaire d'information de la direction de la Société. Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, le changement de nom est approuvé. Le résultat du vote est le suivant :

Pour : 90 823 661 (99,97%)

Contre : 25 379 (0,03%)

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, Lightspeed est à la fois inscrite à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à celle de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société est au service d'entreprises des secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie ainsi que des exploitants de terrains de golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour un complément d'information, veuillez visiter : www.lightspeedhq.com

Réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, et Twitter.

SOURCE Lightspeed POS Inc.

Renseignements: Brandon Nussey, Chef des finances et de l'exploitation, Gus Papageorgiou, Responsable des relations avec les investisseurs, [email protected]

Liens connexes

https://www.lightspeedhq.com