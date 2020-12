Toutes les actions en circulation de Lightspeed forment désormais une seule et même catégorie

MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD) a annoncé aujourd'hui qu'à la suite de l'émission par la Société de nouvelles actions à droit de vote subalterne (les « actions à droit de vote subalterne ») à titre de contrepartie partielle pour l'acquisition d'Upserve, Inc. (« Upserve ») annoncée aujourd'hui par Lightspeed, toutes les actions à droit de vote multiple en circulation de Lightspeed (les « actions à droit de vote multiple ») ont été automatiquement converties en actions à droit de vote subalterne, à raison d'une pour une, étant donné que le seuil de propriété entraînant la conversion automatique qui est rattaché aux actions à droit de vote multiple a été atteint, conformément à leurs conditions. À la suite de la conversion automatique, Lightspeed compte maintenant une seule catégorie d'actions émises et en circulation, à savoir les actions à droit de vote subalterne. Les actions à droit de vote subalterne continueront à comporter une voix par action. Conformément aux dispositions du Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, la Société ne peut émettre aucune autre action à droit de vote multiple.

Toutes les actions à droit de vote multiple converties étaient auparavant détenues par une société contrôlée par le fondateur et chef de la direction de Lightspeed, Dax Dasilva. Immédiatement avant l'émission de 5 895 365 actions à droit de vote subalterne dans le cadre de l'acquisition d'Upserve et la conversion automatique des actions à droit de vote multiple en actions à droit de vote subalterne qui en a résulté, M. Dasilva n'avait ni la propriété ni le contrôle, directement ou indirectement, d'aucune action à droit de vote subalterne, et avait la propriété ou le contrôle, directement ou indirectement de 14 429 466 actions à droit de vote multiple (ce qui représente environ 12,88 % de toutes les actions émises et en circulation de la Société et environ 37,16 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions émises et en circulation de la Société). Immédiatement après l'émission des actions à droit de vote subalterne dans le cadre de l'acquisition d'Upserve et la conversion automatique des actions à droit de vote multiple en actions à droit de vote subalterne qui en a résulté, M. Dasilva a la propriété ou le contrôle, directement ou indirectement, de 14 429 466 actions à droit de vote subalterne, mais d'aucune action à droit de vote multiple (ce qui représente environ 12,24 % de toutes les actions émises et en circulation de la Société et environ 12,24 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions émises et en circulation de la Société). Aucune contrepartie n'a été versée ou reçue par le porteur des actions à droit de vote multiple dans le cadre de la conversion automatique décrite dans le présent communiqué de presse.

M. Dasilva continuera à détenir ou à contrôler une participation importante dans la Société. La conversion qui a eu lieu aujourd'hui de la totalité de ses actions à droit de vote multiple en actions à droit de vote subalterne s'est faite automatiquement conformément à leurs conditions en raison de l'effet dilutif de l'émission des nouvelles actions par Lightspeed qui a également eu lieu aujourd'hui dans le cadre de son acquisition d'Upserve. La conversion automatique des actions ne découle pas d'une décision d'investissement de M. Dasilva relativement à sa participation dans la Société.

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (NYSE etTSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et de l'hôtellerie, et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs. Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »).

Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

