MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, d'adapter et de créer des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement public déjà annoncé d'actions à droit de vote subalterne aux États-Unis et au Canada (le « placement »). Un total de 7 700 000 nouvelles actions à droit de vote subalterne de Lightspeed ont été émises et vendues au prix d'offre de 93,00 $ US par action, pour un produit brut revenant à la Société de 716,1 millions de dollars américains, compte non tenu de la rémunération des preneurs fermes et des frais du placement.

La Société a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation qu'ils peuvent exercer au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date des présentes et qui les autorise à acheter jusqu'à 1 155 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires de la Société, ce qui représente au total 15 % du nombre total d'actions à droit de vote subalterne de la Société vendues dans le cadre du placement.

La Société a actuellement l'intention d'affecter le produit net tiré du placement principalement au renforcement de sa situation financière et à la poursuite de sa stratégie de croissance.

Le placement a été effectué par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley et Barclays, à titre de cochefs de file, avec BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, à titre de teneurs de livres.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des actions à droit de vote subalterne, qui ne doivent pas être vendues dans une province, un État ou un territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce territoire.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, d'adapter et d'offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et de l'hôtellerie et du golf dans plus de 100 pays.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »), y compris à l'égard de l'emploi projeté du produit du placement.

Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, y compris, entre autres, les facteurs de risque identifiés dans les documents liés au placement. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

