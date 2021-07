Lightspeed annonce la clôture de l'acquisition de NuORDER

L'acquisition fait de la plateforme de commerce mondial le pont principal entre les commerçants et les fournisseurs

MONTRÉAL, le 2 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed (TSX: LSPD) (NYSE: LSPD), la plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, d'adapter et de créer des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui la clôture de l'acquisition récemment annoncée de NuORDER, une plateforme numérique transformatrice reliant les commerces et les fournisseurs. Lightspeed a finalisé l'acquisition pour une contrepartie en espèces de 206,9 millions de dollars, nette des liquidités acquises, et l'émission de 2 143 393 actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed, sous réserve d'ajustements usuels postérieurs à la clôture. Un nombre additionnel de 500 629 actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed seront émises à certains employés de NuORDER au cours des trois prochaines années en fonction de l'atteinte de certaines étapes.

L'acquisition fait de Lightspeed un réseau de distribution mondial pour les grandes marques, capitalisant sur le succès initial du Réseau de fournisseurs Lightspeed, afin de simplifier la commande de produits pour les détaillants et offrir aux fournisseurs tels que Canada Goose, Converse et Arc'teryx des informations indispensables sur la façon dont leurs produits circulent. NuORDER dessert actuellement plus de 3 000 marques et a vu plus de 100 000 détaillants passer plus de 11,5 milliards de dollars de commandes par le biais de sa plateforme au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars 2021. La société a généré un chiffre d'affaires1 de plus de 20 millions de dollars et a connu une croissance excédant 30 % sur un an pendant la même période.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE : LSPD) (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.lightspeedhq.com

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et des énoncés prospectifs au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables (« l'information prospective »). En particulier, les informations relatives aux attentes de Lightspeed concernant les résultats et les synergies attendus de l'acquisition. Les informations prospectives sont des énoncés de nature prédictive, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou s'y réfèrent, et qui sont identifiées par des mots tels que « sera », « s'attend », « anticipe », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime » ou des expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits passés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et impliquent par nature de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris des facteurs économiques. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de l'information prospective contenue dans ce communiqué de presse, y compris, entre autres, les facteurs de risque identifiés dans notre plus récent rapport de gestion, sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations auprès des Autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui sont tous disponibles sous nos profils sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont invités à considérer attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres, lorsqu'ils prennent des décisions concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. L'information prospective contenue dans ce communiqué n'est pas une garantie de performance future et, bien que l'information prospective soit basée sur certaines hypothèses que Lightspeed considèrent comme raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces informations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements









1 Calculée selon les PCGR des États-Unis.

