Lightspeed annonce la clôture d'un placement d'actions à droit de vote subalterne par voie de prise ferme

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD) a annoncé aujourd'hui la clôture de la nouvelle émission et du reclassement par ses actionnaires, soit la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse »), Investissement Québec (« IQ ») et Inovia Capital (« Inovia », désignée, collectivement avec la Caisse et IQ, les « actionnaires vendeurs ») (par l'intermédiaire d'entités contrôlées par les actionnaires vendeurs) de 7 717 650 actions à droit de vote subalterne au total au prix de 37,30 $ CA chacune, dont 1 006 650 actions à droit de vote subalterne supplémentaires achetées par les preneurs fermes par suite de l'exercice intégral de leur option de surallocation (le « placement »). Ce placement déjà annoncé a rapporté un produit brut total de 287,9 millions de dollars canadiens à la Société et aux actionnaires vendeurs. Lightspeed a vendu 4 695 000 actions à droit de vote subalterne nouvellement émises, moyennant un produit brut total de 175,1 millions de dollars canadiens, et les actionnaires vendeurs ont vendu au total 3 022 650 actions à droit de vote subalterne, moyennant un produit brut total de 112,7 millions de dollars canadiens.

BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale inc. ont été les coteneurs de livres du placement. Marchés des capitaux CIBC inc., RBC Marchés des Capitaux, Valeurs mobilières TD inc., Barclays Capital Canada Inc., Scotia Capitaux Inc., Raymond James Ltée, Eight Capital et PI Financial Corp. ont aussi été des preneurs fermes du placement.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions à droit de vote subalterne n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières des États américains. Par conséquent, les actions à droit de vote subalterne ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, à moins d'être inscrites conformément à la Loi de 1933 et aux lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables, ou à moins d'une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente des actions à droit de vote subalterne ne doit avoir lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Lightspeed

Présente dans plus d'une centaine de pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États‑Unis, en Europe et en Australie.

Pour plus de renseignements, visitez www.lightspeedhq.com.

