Selon la Fédération des compagnies d'électricité du Japon, le pays repose à 94 % sur l'importation pour son approvisionnement en énergie primaire, rendant son infrastructure énergétique vulnérable aux fluctuations de l'offre. CMJ compte acheter un nombre important de systèmes de stockage d'énergie (SSÉ) de RAQ, à usage résidentiel et à capacité adaptée, pour le lancement du réseau de CEV le plus moderne du Japon en 2026, au terme d'une période d'évaluation et de préparation réussie. Ce système de CEV contribuera à doter le réseau japonais d'une infrastructure énergétique d'urgence robuste en stabilisant la demande et l'approvisionnement, tout en réduisant la dépendance du pays face à l'importation d'énergie et en lui assurant une réserve d'urgence fiable.

Lightergy et RAQ ont fait leurs preuves dans la production de batteries en Amérique du Nord avec la création de produits qui se démarquent des modèles concurrents tant sur le plan de la performance que celui de la valeur économique, notamment par leur cycle de vie plus long, leur taux de performance supérieur et leur coût moindre. CMJ dispose de vastes ressources pour la mise en marché au Japon et saura établir une chaîne de valeur couvrant les secteurs des entreprises et des consommateurs. La collaboration entre ces entreprises permettra la création de l'un des systèmes de CEV les plus évolués au monde en ayant recours aux systèmes de stockage d'énergie (SSÉ) de Lightergy et RAQ dans tout le Japon dans des applications résidentielles, commerciales, industrielles et à capacité adaptée.

« Nous nous réjouissons de la signature de ce protocole d'entente et du travail que nous accomplirons avec Canon Marketing Japon », a déclaré Michael Epstein, président-directeur général de Lightergy. « L'annonce par une entreprise du calibre de CMJ de leur intention de faire équipe avec nous est une véritable reconnaissance de nos innovations dans la technologie du stockage par batteries depuis 2007, tant pour l'industrie de la défense que dans le secteur commercial. Il s'agit de la première étape d'expansion vers la production de masse de batteries et de SSÉ dans notre usine de RAQ. »

Par ailleurs, le protocole d'entente vise à établir un cadre de collaboration, conjointement avec le gouvernement du Canada, pour l'importation de produits du Japon. Qui plus est, RAQ prévoit la production pour l'exportation dans ses installations de Shawinigan, au Québec, une région connue pour son abondance en ressources favorisant l'énergie propre.

« Des applications à la fine pointe pour le marché japonais seront dévoilées en 2025 », a commenté Guy Laliberté, chef des opérations de RAQ. « Le lancement complet est prévu pour 2026, à la suite d'une évaluation réussie, et affirmera l'initiative de durabilité de CMJ. Grâce aux batteries alimentées par la technologie de Lightergy et RAQ, CMJ mettra en place l'un des systèmes de CEV les plus avancés, voire le système le plus avancé, au monde. »

Lightergy a été fondée en 2002 en tant que Compact Power Inc., et opère maintenant sous le nom de Lightening Energy. L'entreprise a amorcé sa collaboration avec le département de la Défense des États-Unis en 2007 en se concentrant sur des innovations telles que la charge et la décharge quasi instantanées, qui permettent une recharge ultrarapide. Lightergy a par ailleurs poursuivi ses avancées dans la technologie des SSÉB au lithium-fer-phosphate (LFP) en produisant de nombreux systèmes et applications. La compagnie se spécialise aujourd'hui dans des produits qui mettent de l'avant la performance, la sécurité et la fiabilité, et ce, même dans les milieux les plus exigeants.

À propos de Lightergy

Lightergy est une entreprise nord-américaine œuvrant dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSÉB) et qui façonne l'économie de l'électrification en protégeant l'avenir de l'énergie. Depuis 2007, nos avancées dans les systèmes de stockage d'énergie ont transformé, preuves à l'appui, l'efficacité, le coût, la sécurité et la sûreté de l'énergie pour les générations futures. En conjonction avec Réseau Allégé Québec (RAQ), filiale à part entière et détenant une propriété exclusive, Lightergy élabore des technologies avancées basées sur les batteries LFP qui permettent de créer des infrastructures énergétiques durables à une fraction du prix des autres options grâce à des produits de qualité résidentielle, commerciale, industrielle ou à capacité adaptée. Plus globalement, nous aidons les organisations de tous horizons, ainsi que les communautés qu'elles servent, à accélérer leur transition énergétique.

