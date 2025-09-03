Le programme offre aux clients australiens une nouvelle façon d'acheter des produits et des services d'Apple au sein du réseau national de magasins et de commerce en ligne d'Officeworks

NEW YORK, 4 septembre 2025 /CNW/ - LiftForward a annoncé aujourd'hui que sa plateforme financière intégrée prend en charge Officeworks Upgrade+, un programme offrant aux clients de toute l'Australie une nouvelle façon d'acheter les nouveaux produits et services d'Apple.

Officeworks Upgrade+ a été conçu en partenariat avec Latitude Financial Services, le principal détaillant australien de technologies, de papeterie, de mobilier, de fournitures artistiques et de ressources d'apprentissage et de perfectionnement et chef de file du financement des ventes et des prêts aux consommateurs. Le programme permet aux clients admissibles* d'acheter les produits d'Apple, y compris iPhone, MacBook, iPad et Apple Watch, ainsi que des accessoires et des services sans frais initiaux par l'entremise des cartes de crédit Latitude admissibles*. Les clients peuvent également choisir de mettre à niveau, d'échanger ou de conserver leur appareil (sous réserve de l'admissibilité ou de l'évaluation de l'appareil)* à la fin de leur abonnement au programme Officeworks Upgrade+.

La plateforme intégrée de LiftForward intègre les systèmes de magasins et de commerce en ligne d'Officeworks à Latitude et à ses partenaires commerciaux, créant ainsi une expérience client unifiée qui prend en charge les paiements mensuels, la gestion du cycle de vie des appareils et le regroupement de services. Le programme comprend l'accès à des services numériques comme Apple One Family et une protection AppleCare en option.

« Officeworks Upgrade+ représente une expérience de vente au détail moderne, où les clients peuvent obtenir les produits Apple qu'ils veulent, comme ils le veulent, avec une transparence en matière de tarification et une mise à niveau intégrée », a déclaré Jeffrey Rogers, chef de la direction de LiftForward. « Nous sommes fiers que notre plateforme alimente cette offre sur tous les canaux. »

Officeworks Upgrade+ reflète l'élan plus large de l'industrie vers le financement intégré et l'accès à des produits de type abonnement. Le déploiement en magasin fait suite à un lancement en ligne réussi.

*Officeworks Upgrade+ est disponible sur les cartes de crédit Latitude participantes. Les modalités de Latitude et des frais de carte de crédit mensuels s'appliqueront. D'autres frais de carte de crédit peuvent s'appliquer. Pour en savoir plus sur le programme, consultez le site Web d'Officeworks.

LiftForward est un chef de file des solutions intégrées de paiement et de commerce électronique. Sa plateforme de financement intégrée complète met en relation les fabricants d'équipement d'origine, les commerçants, les institutions financières, les partenaires commerciaux et les fournisseurs de services. En offrant des options de financement flexibles, une gestion des abonnements et une expérience client améliorée, LiftForward permet à ses partenaires d'offrir une valeur significative grâce à des programmes financiers novateurs.

