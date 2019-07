Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce un accord exclusif en vue de sa fusion avec TransCanna Holdings Inc.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 1er juillet 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6; WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») annonce avoir conclu une entente exclusive en vue de négocier une fusion entre TransCanna Holdings Inc. (CSE : TCAN; XETR : TH8) (« TransCanna », ou « TCAN ») et Lifestyle Delivery Systems Inc. Le projet de fusion d'entreprises devrait voir TransCanna acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation de LDS, et ce, à un prix égal au plus élevé des montants suivants : 51 660 140 $, payable en actions ordinaires de TransCanna, et le produit résultant du ratio d'échange fixe de une (1) action ordinaire de TransCanna pour chaque tranche de dix (10) actions ordinaires de LDS.

Cette transaction, si elle est réalisée, en viendrait à étendre sensiblement aux installations de TCAN dans le nord de la Californie la base opérationnelle créée par LDS. D'autre part, au sein de cette nouvelle entité, les marques de cannabis connues de TCAN, empreintes de l'expertise LDS, pourraient être cultivées, transformées, fabriquées et directement mises sur le marché dès après la clôture de cette transaction. Les actionnaires de LDS bénéficieront d'une prime sur le cours actuel, tout en étant protégés contre tout risque de baisse de cours, entre le jour du présent communiqué et la date de clôture, par un prix plancher de 51 660 140 $ (qui peut augmenter mais non diminuer) et le ratio d'échange fixe des actions LDS, soit de 10:1 contre les actions TCAN. Jusqu'ici, la direction de TCAN a réussi dans ses efforts visant à promouvoir et à mettre sur le marché une vision globale de la valeur d'une exploitation de cannabis californienne à intégration verticale. Cette transaction ferait de cette vision une réalité dès le jour de sa clôture. Cela dit, avant que cette décision ne soit soumise à l'approbation des actionnaires, un certain nombre de conditions relatives aux opérations doivent être remplies, à savoir la vérification diligente par les deux sociétés, une attestation d'équité et l'approbation de la Securities Exchange Commission. En définitive, il appartiendra aux actionnaires de prendre la décision finale quant à la réalisation ou non de la fusion.

Commentant la fusion envisagée, Brad Eckenweiler, chef de la direction de la société, a déclaré : « Nous sommes convaincus que le regroupement des deux sociétés produira à terme une valeur supérieure à la valeur individuelle actuelle de LDS et de TCAN. Au cours des prochains mois, je crois que les avantages de cette transaction deviendront évidents pour toutes les parties. La transaction prendra environ 60 jours à structurer et sa clôture sera soumise à l'approbation de la Securities Exchange Commission, à une attestation d'équité, à une vérification diligente et à l'approbation des actionnaires. Pendant cette période estimative de 60 jours, les actionnaires auront amplement le temps de décider eux-mêmes de la valeur de cette transaction. De plus, il n'y a pas d'entité unique, groupe, maison de courtage ou direction de LDS, dont le pourcentage de participation constituerait un intérêt majoritaire capable de décider seule de cette question. Cette transaction sera décidée par les actionnaires, point final. »

La société s'engage à tenir le marché informé des faits nouveaux de l'entreprise à mesure qu'ils deviennent pertinents.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une unité de production et de conditionnement ultramoderne située dans le sud de la Californie. Cette technologie permet de produire des bandelettes infusées (semblables aux bandelettes respiratoires) qui ne sont pas seulement plus sûres et plus saines que toute autre forme d'administration. La biodisponibilité des constituants du cannabis en est aussi supérieure. Certaines bandelettes possèdent également d'ingrédients coactifs supplémentaires tels que des nutraceutiques, des vitamines et des peptides. D'autre part, cette technologie offre un nouveau moyen de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la société, s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

À propos de TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. est une société canadienne fournisseur de services intégrés englobant l'image de marque, le transport et la distribution, par l'intermédiaire de ses filiales à part entière en Californie, une prestation spécialisée qui s'adresse à diverses industries, notamment le marché du cannabis.

Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et administrateur

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, VEUILLEZ NOUS ÉCRIRE À :

information@lifestyledeliverysystems.com

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à sa suffisance et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces déclarations reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que toutes les déclarations prospectives sont foncièrement incertaines et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en œuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les déclarations. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives.

