Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce la fin d'une entente exclusive visant à regrouper Lifestyle Delivery Systems Inc. et TransCanna Holdings Inc.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 juillet 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « Société ») et TransCanna Holdings Inc. (CSE : TCAN, XETR : TH8) (« TransCanna ») ont mutuellement convenu de mettre fin aux modalités d'une lettre d'intention non exécutoire (« LI ») datée du 28 juin 2019 en vertu desquelles LDS et TransCanna seraient regroupées dans le cadre d'une fusion. Après avoir reçu de TransCanna une demande de modification des conditions du regroupement, la direction de la Société a déterminé que la transaction proposée ne servirait pas les intérêts supérieurs de ses actionnaires. En conséquence, la LI a été résiliée par une entente mutuelle. Ni LDS ni TransCanna n'ont demandé ou fourni à l'autre partie quelque renseignement exclusif que ce soit, et les deux sociétés n'ont pas non plus procédé à une analyse de diligence raisonnable par rapport à la transaction proposée prévue par la LI.

La Société continuera d'informer les marchés de tous les événements pertinents à mesure qu'ils surviennent.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une installation de production et d'emballage ultramoderne située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes à prendre oralement) qui sont non seulement une option plus sécuritaire et santé que toute autre forme d'administration, mais qui assurent aussi une biodisponibilité supérieure des composants du cannabis. Certaines bandelettes comprennent également des ingrédients supplémentaires coactifs, comme des produits nutraceutiques, des vitamines et des peptides. La technologie offre une nouvelle façon de mesurer précisément la dose et d'assurer la pureté du produit choisi. S'appuyant sur la technologie de la Société, le processus de production permet de vérifier, du début à la fin, la qualité et la composition de tous les ingrédients se retrouvant dans chaque bandelette, ce qui donne un système d'administration sécuritaire, uniforme et efficace.

À propos de TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. est une société canadienne fournissant des services intégrés qui englobent l'image de marque, le transport et la distribution, et ce par l'intermédiaire de ses filiales à part entière en Californie. Son offre s'adresse à diverses industries, notamment au marché du cannabis.

