Lifestyle Delivery Systems Inc.annonce l'entrée en vigueur de l'ordonnance de réduction des taxes liées au cannabis par la municipalité d'Adelanto

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 juin 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») a le plaisir d'annoncer que la ville d'Adelanto, où sont situées ses installations de pointe, a informé la société que la réduction de ses taxes sur le cannabis était entrée en vigueur le 6 juin 2019.

La semaine dernière la municipalité d'Adelanto a annoncé que l'ordonnance votée par quatre voix contre une visant à réduire les taxes sur le transport, la distribution, la fabrication et les services de laboratoires d'essai de cannabis de cinq à un pour cent entrait en vigueur. Le conseil municipal a également voté par quatre voix contre une la réduction des taxes sur la culture de cinq dollars par mois par pied carré à 0,42 $ par pied carré (un pied carré équivaut à 0,09 mètre carré); cette réduction de taxes ainsi que celle sur les dispensaires qui a également été réduite de cinq pour cent à trois pour cent sont entrées en vigueur le 6 juin 2019. La réduction des taxes municipales est une incitation positive pour les entreprises du cannabis à Adelanto.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de la société, a déclaré : « Cette réduction de taxe était essentielle pour notre avenir et l'avenir de nos filiales à Adelanto. Sans cette restructuration des taxes à Adelanto, la société aurait dû déplacer la juridiction de licence pour pouvoir être compétitif sur le marché californien du cannabis. Nous ne sommes pas seuls dans cette situation car la plupart des opérateurs à Adelanto élaborait des projets similaires et certains avaient déjà déménagé une partie de leurs opérations. Nous étions forcés à réduire notre production à cause du lourd fardeau des taxes, qui nous aurait obligés à produire à perte. Nous nous préparons à reprendre toutes nos opérations et accroître encore notre production, maintenant que cet obstacle est aujourd'hui dépassé. » Les filiales de LDS ont hâte de se remettre au travail à temps complet, applaudissent les actions du conseil municipal et aspirent à un long avenir de bénéfices mutuels.

La société tiendra le marché informé de tous les évènements qui pourraient être pertinents.

À propos de CSPA Group, Inc.

Située à Adelanto, en Californie, CSPA Group, Inc. est un fabricant et distributeur/transporteur au sein de l'industrie californienne du cannabis, possédant un permis de la ville et une licence de lʹÉtat. La société produit des huiles et distillations extraites, en plus de fabriquer les CannaStripsTM en vertu dʹun accord de licence avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une entreprise de la Colombie-Britannique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et de conditionnement de pointe situées dans le Sud de la Californie. La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles présentent une biodisponibilité supérieure de composants cannabiques. Certaines bandelettes incluront également des ingrédients co-actifs tels que des produits nutraceutiques, vitamines et peptides. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

