LifeSpeak annonce un investissement en capital de 42 millions de dollars pour accélérer la croissance de la plateforme numérique de santé mentale et de bien-être

TORONTO, le 15 sept. 2020 /CNW/ - LifeSpeak Inc, la principale plateforme d'éducation numérique en Amérique du Nord dans le domaine de la santé mentale et du mieux-être des employés, a annoncé aujourd'hui un investissement en capital de croissance de 42 millions de dollars de Round13 Growth Fund, Kensington Capital Partners et Roynat Capital. LifeSpeak organise sa première série de financements institutionnels pour accélérer sa trajectoire de croissance mondiale.

La demande du marché pour des solutions technologiques de santé mentale et de mieux-être à distance a considérablement augmenté ces dernières années. La prise de conscience des problèmes de santé mentale, de l'anxiété au stress en passant par le risque de suicide, est devenue plus aiguë avec l'apparition de la COVID-19, en particulier avec une main-d'œuvre de plus en plus éloignée.

Depuis sa création en 2004, LifeSpeak s'est imposé comme un fournisseur de santé numérique de confiance pour des centaines d'entreprises nord-américaines de premier plan dans 25 secteurs, notamment les institutions financières, la technologie, les télécommunications, l'énergie, la fabrication, ainsi qu'une importante présence dans le secteur public incluant des gouvernements, des municipalités, des hôpitaux et des commissions scolaires.

La plateforme de logiciels en tant que service (SaaS) de LifeSpeak, qui compte plus de 2 000 sessions de formation vidéo, balados, fiches-conseils et autre contenu exclusif, est unique sur le marché. Le contenu de la plateforme a été sélectionné sur le volet, approuvé et organisé par d'éminents experts, parmi lesquels on retrouve des auteurs de renom et des directeurs des meilleures institutions. La pierre angulaire du produit est une approche participative qui repose sur la technologie, la formation et la communication, qui permet à LifeSpeak d'obtenir un nombre d'utilisateurs à la pointe de l'industrie. Offerte à distance aux employés et aux adhérents aux régimes de santé, la plateforme présente des sujets tels que la santé préventive, la santé mentale (y compris la dépression, l'anxiété, la toxicomanie, l'isolement, le suicide, etc.), les conseils conjugaux et relationnels, l'éducation des enfants et les soins aux personnes âgées.

« La crise de santé actuelle dans le domaine de la santé a mis en évidence la difficulté qu'éprouvent les membres des organisations à répondre aux besoins de la main-d'œuvre anxieuse et isolée », a déclaré Michael Held, fondateur et PDG de LifeSpeak. « Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec nos nouveaux investisseurs pour élargir considérablement l'accès à la plateforme LifeSpeak pour les régimes de santé et les employeurs. La lutte contre la dépression, l'anxiété, la toxicomanie et d'autres problèmes de santé améliore le bien-être des employés et renforce la culture d'entreprise et la productivité. Le renforcement de la résilience permet aux entreprises de soutenir leurs employés face au stress quotidien, tout en les équipant pour mieux gérer une crise aiguë telle que la pandémie de la COVID-19 ».

« Nous accueillons chaleureusement nos nouveaux partenaires institutionnels et sommes impatients de travailler avec eux pour élargir la plateforme LifeSpeak au niveau mondial et fournir une composante indispensable de l'écosystème des technologies de santé en entreprise », a ajouté Nolan Bederman, président de LifeSpeak.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec l'équipe de direction et les co-investisseurs exceptionnels de LifeSpeak afin d'élargir la portée et la notoriété de cette plateforme SaaS unique à un plus grand nombre d'entreprises et à leurs employés ", a déclaré Sanjiv Samant, fondateur et associé directeur du Round13 Growth Fund.

« LifeSpeak représente la première transaction pour le fond d'investissement nouvellement créé par le Round13. Nous ne pourrions pas être plus heureux d'investir dans une entreprise à la croissance aussi rapide et rentable qui aide les employés et les membres de leurs familles à obtenir le soutien dont ils ont tant besoin en ces temps difficiles. »

Dans le cadre de cette transaction, LifeSpeak a pu compter sur les conseils financiers d'Origin Merchant Partners et les conseils juridiques de Fasken Martineau DuMoulin LLP.

https://lifespeak.com

À propos de LifeSpeak

LifeSpeak est la principale plateforme numérique d'éducation sur la santé mentale et le bien-être. Elle offre aux employés et aux membres des régimes de santé (et aux membres de leurs familles) un accès à distance aux plus grands experts nord-américains en matière de santé mentale, de bien-être physique, de santé financière, de relations familiales et de perfectionnement des compétences professionnelles, et ce, grâce à un ensemble de contenu et d'outils exclusifs. Leader nord-américain dans le domaine des technologies de pointe, LifeSpeak a une expérience bien établie de 16 ans en matière d'efficacité, d'engagement et de fidélisation des clients.

