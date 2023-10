NORWALK, Conn., 31 oct. 2023 /CNW/ - LifeSpan Vision Ventures, une société d'investissement dédiée à la biotechnologie dans le secteur de la longévité, a annoncé aujourd'hui un investissement dans NaNotics LLC. Cette société biopharmaceutique de stade préclinique met au point des NaNotsMC, de nouvelles nanoparticules soustractives qui traitent les maladies en capturant et en éliminant les molécules pathogènes du sang. Les NaNotsMC se distinguent des pharmacothérapies traditionnelles par leur capacité de réduire les cibles solubles sans interagir avec les formes de membrane d'une même cible, un exploit qui est généralement hors de portée des médicaments conventionnels.

LifeSpan Vision Ventures investit dans NaNotics (PRNewsfoto/LifeSpan Vision Ventures)

L'entreprise fait progresser un pipeline de NaNots ciblant les marqueurs oncologiques et inflammatoires associés à de multiples maladies qui présentent des besoins médicaux non satisfaits importants. En outre, elle a annoncé des collaborations de recherche avec la Mass General Cancer Clinic, située au sein du Mass General Hospital, et la Mayo Clinic afin d'améliorer davantage leurs thérapies pour des cibles oncologiques spécifiques.

Harry Robb, analyste chez LifeSpan Vision Ventures, a déclaré : « Avec notre premier investissement dans le domaine de la nanomédecine, nous nous associons à NaNotics, une entreprise biopharmaceutique basée en Californie qui a pour objectif de réduire les cibles solubles du sang pour traiter une série de maladies - et potentiellement le vieillissement également. L'entreprise est soutenue par une équipe dévouée et très expérimentée qui s'engage à diriger un virage dans la médecine qui passe d'une approche basée sur les cellules à une approche basée sur les signaux. Il s'agit d'une excellente occasion d'élargir les options de traitement et nous voyons un grand potentiel dans leurs thérapies transformatrices qui aura un effet significatif sur les résultats pour les patients. »

Lou Hawthorne, chef de la direction de NaNotics et inventeur de NaNots, a déclaré : « Lifespan Vision Ventures est un investisseur idéal pour nous, pour des raisons qui vont au-delà du capital. Lifespan Vision Ventures comprend que le vieillissement est potentiellement motivé par des facteurs solubles qui entraînent ou engendrent également des maladies reconnues par la FDA, et que les NaNots peuvent donc s'attaquer aux deux conditions. Cela fournit une voie d'approbation viable de la FDA pour une plateforme thérapeutique pour traiter le vieillissement - ce que la FDA ne reconnaît pas comme une maladie. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec Lifespan Vision Ventures pour mettre au point et commercialiser des produits thérapeutiques destinés à traiter les maladies et à étendre la portée de la santé à toute la population. »

À propos de NaNotics LLC

NaNotics LLC est une entreprise de stade préclinique établie à Mill Valley, en Californie. L'entreprise développe un pipeline de NaNotsMC contre une gamme de cibles oncologiques et inflammatoires entraînant de multiples maladies représentant un besoin médical important non satisfait.

Pour en savoir plus, consultez https://www.nanotics.com/

Personne-ressource : Song Schreiber, directeur financier : [email protected]

À propos de LifeSpan Vision Ventures

LifeSpan Vision Ventures est une société de capital de risque avant-gardiste qui se spécialise dans les investissements dans le domaine du vieillissement et de la longévité. Notre mission est d'appuyer et d'accélérer la mise au point de thérapies novatrices qui prolongent l'espérance de vie en bonne santé, améliorent la qualité de vie des personnes lorsqu'elles vieillissent et s'attaquent aux défis liés à l'âge. Grâce à des partenariats et à des investissements stratégiques, nous voulons façonner un avenir où le vieillissement sera synonyme de vitalité, de résilience et de possibilités infinies.

Pour en savoir plus sur LifeSpan Vision Ventures, visitez https://www.lifespanvisionventures.com/.

Personne-ressource : Harry Robb

Portable : +44 7795042764

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2261340/LifeSpan_Vision_Ventures_Invests_in_NaNotics.jpg

SOURCE LifeSpan Vision Ventures